De Klerk, der Türöffner zur Demokratie in Südafrika

Nichts hatte in der Biografie von Frederik Willem de Klerk darauf hingewiesen, dass ausgerechnet er im Jahr 1990 das Ende der Apartheid einleiten werde. Am Donnerstag starb der ehemalige Präsident im Alter von 85 Jahren.

An der wichtigsten Rede seines Lebens hatte Frederik Willem de Klerk bis tief in die Nacht gearbeitet. Am folgenden Morgen, dem 2. Februar 1990, rief der damalige südafrikanische Präsident dann seine Kabinettskollegen an und informierte sie, dass er in wenigen Stunden im Parlament das Ende der Apartheid verkünden werde. Nicht einmal ihren Ehefrauen, so mussten es Minister des erzkonservativen Landes versprechen, dürften sie vorab davon berichten.

Die Weltöffentlichkeit hatte durchaus damit gerechnet, dass de Klerk an jenem Tag die Freilassung des berühmtesten politischen Häftlings der Welt verkünden würde. Die Gerüchte um Verhandlungserfolge mit dem seit 27 Jahren eingesperrten Nelson Mandela hielten sich seit Langem. De Klerk aber ging noch deutlich weiter.