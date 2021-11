Israel impft Kinder ab fünf Jahren

Ein Beratergremium der israelischen Regierung empfiehlt, künftig schon Kindern ab fünf Jahren zu immunisieren. In wenigen Ausnahmefällen war das schon seit Ende Juli erlaubt.

Erneut prescht Israel beim Impfen gegen das Covid-19-Virus vor: Ein Beratergremium der Regierung hat nun die Impfung von Kindern schon ab fünf Jahren empfohlen. Die Abstimmung fand Mittwochabend statt, die große Mehrheit der beteiligten Experten votierte dafür. Die Empfehlung muss noch vom Gesundheitsministerium angenommen werden, was aber weithin erwartet wird.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte im Oktober eine Notfallzulassung des Biontech-Pfizer-Impfstoffs, der in Israel vorwiegend eingesetzt wird, für Kinder zwischen fünf und elf Jahren erteilt. Israel allerdings erlaubt die Impfung von Kindern in dieser Altersgruppe in wenigen Ausnahmefällen schon seit Ende Juli.