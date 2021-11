Machtkampf gefährdet den Frieden in Libyen

Die Beratungen in Paris über Libyens Zukunft stehen unter einem schlechten Stern. In Tripolis geriet die Außenministerin ins Visier von Rivalen.

Mit einer hochrangig besetzten Konferenz in Paris will Frankreich am Freitag die internationalen Friedensbemühungen für Libyen voranbringen. Bei dem Treffen erwartet Präsident Emmanuel Macron die US-Vizepräsidentin, Kamala Harris, und den russischen Außenminister, Sergej Lawrow – doch eskalierende Machtkämpfe in Libyen machen Fortschritte bei der Konferenz unwahrscheinlich: Kurz vor dem Pariser Treffen wurde Außenministerin Najla al-Mangoush von politischen Gegnern für abgesetzt erklärt. Die Turbulenzen in Libyen hängen mit der geplanten Präsidentenwahl im Dezember zusammen. Die Wahl soll dem Bürgerkriegsland nach den Plänen der UNO Frieden bringen. Weil es Streit um Wahltermine, Kandidaten und Kompetenzen gibt, könnte die Wahl jedoch im Gegenteil einen neuen Krieg auslösen.