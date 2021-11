Wie man in Nahrung investieren kann

(c) REUTERS (PASCAL ROSSIGNOL)

Bei Investments in Nahrung geht es um die gesamte Wertschöpfungskette.

Effiziente Lieferketten, Alternativen zur Viehzucht: Auch in der Agrarwirtschaft steht Nachhaltigkeit zunehmend im Fokus. Eine Entwicklung, auf die auch Anleger setzen können.

Wien. Die globalen Lieferengpässe haben inzwischen auch den heimischen Lebensmittelhandel erreicht. Laut einer aktuellen Befragung, die vom österreichischen Handelsverband und dem Unternehmensberater EY durchgeführt wurde, sind 78 Prozent aller Handelsbetriebe hierzulande von Lieferverzögerungen oder Lieferantenausfällen betroffen. Dazu zählen auch Großhändler von Lebensmitteln, insbesondere von Fleischprodukten. Den Grund für die Entwicklung sieht Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will in den Engpässen in wichtigen Produktionsländern wie Niederlande und USA.