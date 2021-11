Die renommierte Menschenrechtsorganisation soll wegen Verstößen gegen das Gesetz über "Ausländische Agenten" aufgelöst.

Der russische Generalstaatsanwalt Igor Krasnow will die renommierte Menschenrechtsorganisation "Memorial International" auflösen lassen. Ein diesbezüglicher Antrag sei beim russischen Obersten Gerichtshof eingereicht worden, informierte die NGO mit Sitz in Moskau am Donnerstagnachmittag in einer Presseaussendung. "Wir gehen davon aus, dass es keine legalen Gründe für die Auflösung gibt", widersprach die "Memorial"-Leitung dem obersten Strafverfolger Russlands.

Generalstaatsanwalt Igor Krasnow begründete seinen mit 8. November datierten Antrag damit, dass "Memorial" systematisch gegen Gesetze über "ausländische Agenten" verstoßen habe. "Es fehlen objektive Informationen, die davon zeugen würden, dass die Organisation Maßnahmen ergriffen hat, um diese Verstöße zu beseitigen und sie in Zukunft zu verhindern", heißt es in Krasnows Antrag. Der Oberste Gerichtshof Russlands wird sich mit der Causa am 25. November beschäftigen.

Zunächst als Initiative 1987 von sowjetischen Dissidenten gegründet, gilt "Memorial International" als eine der ältesten und renommiertesten Nichtregierungsorganisationen der Russischen Föderation. Im Zusammenhang mit ausländischen Subventionen und einer vermeintlichen politischen Tätigkeit war die NGO, die sich mit der Bewältigung der sowjetischen Vergangenheit sowie mit Menschenrechtsfragen beschäftigt, im Oktober 2016 vom russischen Justizministerium zum "ausländischen Agenten" erklärt worden. Seit damals hatten findige Strafverfolger immer wieder Internetseiten und Publikationen der NGO aufgespürt, in denen die vorgeschriebene Markierung fehlte. Die Folge waren Geldstrafen in Höhe von Zehntausenden Euro, die nur mit Hilfe von Crowdfunding-Kampagnen bezahlt werden konnten.

Zu Geldstrafe verurteilt

Zuletzt war die Organisation Anfang Oktober 2021 zu einer Geldstrafe von 300.000 Rubel (3.700 Euro) verurteilt worden, weil man sich in einem Brief an das russische Außenministerium nicht als "ausländischer Agent" bezeichnet hatte. Wenige Tage später sprengten anonyme Aktivisten, die gemeinsam mit der Polizei und mit russischen Staatsmedien agiert hatten, die Vorführung von Agnieszka Hollands Spielfilm "Red Secrets - Im Fadenkreuz Stalins" (2019). In diesem polnischen Film ist die Rede von einer Hungersnot in der Ukraine, die sowjetische Behörden Anfang der Dreißigerjahre gezielt provoziert hatten.

Im westlichen Ausland sorgte die angestrebte Liquidierung der Organisation am Donnerstagabend für Kritik: "Wir protestieren entschieden gegen das politisch motivierte, sachlich vollkommen unbegründete Vorgehen gegen Memorial", teilte etwa die deutsche Heinrich-Böll-Stiftung mit. "Memorial" sei die bedeutendste Partnerorganisation der Stiftung in Russland. Die Stiftung forderte die deutsche Bundesregierung auf, sich für den Schutz von Memorial einzusetzen. "Das Ende von 'Memorial' in Russland würde eine in der Tat eine symbolische Rückkehr in die UdSSR bedeuten, in eine Zeit, in der keine Geschichte (unabhängig vom Staat, Anm.) nicht geschrieben werden konnte", kommentierte auf Twitter die prominente US-amerikanische Publizistin und Autorin Anne Applebaum.

(APA/dpa)