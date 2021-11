Worüber man nicht sprechen kann – kann man es fotografieren?

Ludwig Wittgenstein machte sich nicht nur über Sprache große Gedanken, sondern auch über die Fotografie. Eine Ausstellung im Leopold-Museum setzt sein Ringen mit dem Medium in Bezug zu Werken zeitgenössischer Fotokünstler – interessant, kopflastig und etwas zu aufgeblasen.

Wien um 1900: Ein Saal im Untergeschoß des Leopold-Museums lässt den satten Prunk der Epoche aufleben, gegen den die expressionistischen Maler in den Stockwerken darüber aufbegehren. Eine der reichsten Familien der Monarchie setzt sich auf Fotografien in Szene, umringt von den Kulissen ihrer üppigen Interieurs und Gärten. Kunstsinnig und Neuem gegenüber aufgeschlossen, wie die Wittgensteins waren, schwenkten sie rasch von den Ölbildern auf das neue Medium um und setzten auf die besten Vertreter der entstehenden Kunst. Und so ist auch das erste schriftliche Zeugnis des jüngsten Sohnes, Ludwig, ein Brief, den er mit sechs Jahren an einen Fotografen schrieb.