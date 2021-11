Spotify erwirbt Hörbuch-Anbieter Findaway

Der globale Markt für Audiobücher dürfte im Jahr 2026 etwas mehr als acht Milliarden Euro schwer sein.

Der weltgrößte Musikstreaming-Anbieter Spotify geht auf Einkaufstour. Das Unternehmen erwirbt nach eigenen Angaben den in den USA ansässigen Hörbuch-Anbieter Findaway.

Details der Transaktion, die im vierten Quartal abgeschlossen werden soll, wurden zunächst nicht bekannt. Der globale Markt für Audiobücher wird einer Studie zufolge im Jahr 2026 etwa 9,3 Milliarden Dollar (8,05 Milliarden Euro) schwer sein - nach vier Milliarden Dollar im vergangenen Jahr.

Um Apple mehr Konkurrenz zu machen, investierte Spotify zuletzt stark in Podcasts und hat im April auch eine Bezahlplattform in den USA eröffnet. Inzwischen bieten die Schweden rund 3,2 Millionen Podcasts an.

(APA/Reuters)