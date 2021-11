Christina Steiner eröffnet Store im Herzen Wiens

Drucken

Hauptbild • Gon-Gründerin und Designerin Christina Steiner • Christine Pichler

Zur Feier von zehn Jahren ihres Modelabels Gon eröffnet Christina Steiner einen eigenen Shop, der alles, nur nicht normal, sein will.

Abstrakte Blüten, an klassische Seidencarrés erinnernde Motive, flächige Mustermixe: An die zehn Prints zählt die Frühjahrskollektion, die Christina Steiner für ihr Label Gon zur Gänze selbst entworfen hat. Mit ihrer Brand ist die Absolventin der „Angewandten“ bekannt für derlei auffällige Musterungen und Drucke, die etwa auch Burgschauspielerin Mavie Hörbiger als Freundin der Marke und Lookbook-Model schätzt. Je nach Print ­­– und Betrachterin – bieten sich Assoziationen zu maschinellen Grafiken, Tapeten der Siebzigerjahre, Notizbuchkritzeleien, abstrakten Gemälden oder dem Logomania-Trend an. Für Steiner ist jede Kollektion eine formale Spielwiese. Seit zehn Jahren arbeitet sie als Designerin, nun hat sie den ersten eigenen Shop eröffnet.