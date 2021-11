Drucken

Hauptbild • Ein Flugzeugträger in der Wüste: Vereinfachte Nachbildung eines US-Trägers der Gerald-Ford-Klasse in der Taklamakan, Nordwestchina. • APA/AFP/Satellite image ©2021 Ma

In der autonomen Region Xinjiang in Nordwestchina entdeckten Erdbeobachtungssatelliten vereinfachte Modelle von Flugzeugträgern und Zerstörern der U.S. Navy. Sie dürften für Übungen dienen und unterstreichen die Herausforderung der USA und anderer Mächte zur See.

Nein, das ist keine Fata Morgana: In der Taklamakan-Wüste in der nordwestchinesischen autonomen Region Xinjiang haben zivile amerikanische Erdbeobachtungssatelliten vor kurzem große Kriegsschiffe entdeckt - allerdings keine richtigen Schiffe, sondern so etwas wie Schießscheiben in der Form und teils auch Größe von echten Kriegsschiffen. Und zwar von solchen der US-Marine.