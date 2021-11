Materialengpässe in Corona-Testlaboren: Life Brain nicht betroffen

Während es in einigen Laboren immer wieder zu Engpässen - etwa beim Analysematerial - kommt, hat Lifebrain voresorgt. Das Wiener Labor sei in der Lage, bis zu 500.000 Tests pro Tag auszuwerten.

130 Labore werten österreichweit täglich Covid-19 PCR-Tests aus. In Salzburg, Tirol und Niederösterreich kam es dabei in letzter Zeit zu Verzögerungen bei der Auswertung. Um dem entgegenzuwirken, wurde einem „Standard"-Bericht zufolge jetzt das Wiener Lifebrain-Labor damit beauftragt, dem bisherigen Auftragnehmer Novogenia auch dort unter die Arme zu greifen.

Die Firma Lifebrain ist vergangenen Herbst in das Geschäft mit Corona-Tests in Österreich eingestiegen und zählt zu den größten Laboren des Landes. Obwohl das Unternehmen seit Kurzem auch eigene Tests herstellt, die etwa in Salzburg schon zum Einsatz kommen, ist es vor allem für die Auswertung der „Alles gurgelt“ Tests in Wien und Oberösterreich verantwortlich.

Im Gegensatz zu anderen Laboren, in denen es momentan öfters zu Engpässen, etwa bei Analysematerial, kommt, versichert Lifebrain, vorgesorgt zu haben. Das Labor sei in der Lage, nicht nur ihre momentane Kapazität von rund 200.000 Tests zu halten, sondern diese bei Bedarf sogar auf bis zu 500.000 pro Tag auszuweiten.