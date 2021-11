Herzog muss für Eisschnelllauf-Weltcup passen

Vanessa Herzog kämpft in der Olympiasaison weiter mit Rückenproblemen und lässt die ersten beiden Weltcup-Stationen aus.

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog muss die ersten beiden Weltcups der Olympia-Saison wegen Rückenproblemen auslassen. Ihre am Vortag wieder akut gewordenen Schmerzen von einem Bandscheibenvorfall seien über Nacht noch stärker geworden, weshalb man für den Auftakt in Tomaszow Mazowiecki (POL) und die nächstwöchige Station in Stavanger (NOR) absagen müsse, berichtet ihr Trainer und Ehemann Thomas Herzog am Freitag.

„Wir haben nochmals alles versucht mit Neurobehandlung, aber es ist nicht besser geworden. Ich kann momentan nicht mal ordentlich gehen“, berichtete Österreichs Sportlerin des Jahres 2019 aus Tomaszow Mazowiecki, wo heute für sie eigentlich der erste Weltcup des Jahres beginnen hätte sollen.

„Es ist einfach aus dem Nichts gekommen. Schade, denn der Weg seit der Verletzung ist von Woche zu Woche besser geworden und vor dem Weltcup hatte alles gepasst“, erklärte Herzog, die auf einen Weltcupeinstieg bei den Nordamerika-Weltcups dann im Dezember hofft: „Jetzt stehen aber die Behandlungen und eine gute Genesung auf meiner Agenda, bevor ich mich mit dem Weltcupthema beschäftige.“

Damit eröffnet der 19-jährige Ignaz Gschwentner die Eisschnelllaufsaison mit seinem Einsatz über 500 Meter für das rot-weiß-rote Team in Polen.

(APA/red)