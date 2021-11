Deutsche Telekom hebt Ausblick erneut an

(c) imago images/Future Image (Christoph Hardt via www.imago-images.de)

"Unsere Geschäfte laufen noch besser als erwartet", sagte Telekom-Chef Timotheus Höttges. Der Konzern erwartet ein bereinigtes Betriebsergebnis von 38 Milliarden Euro.

Die Deutsche Telekom ist dank guter Geschäfte diesseits und jenseits des Atlantiks noch zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Es werde nun mit einem bereinigten Betriebsergebnis ohne Leasingaufwendungen (EBITDA AL) von rund 38 Milliarden Euro (zuletzt mindestens 37,2 Milliarden Euro) gerechnet, teilte der DAX-Konzern am Freitag mit, der damit bereits zum dritten Mal in diesem Jahr seine Prognose anhebt.

Die nun vorhergesagten 38 Milliarden Euro entsprechen einem Plus auf vergleichbarer Basis zum Vorjahr von drei Milliarden Euro und sind eine Milliarde Euro mehr als zum Jahresstart noch in Aussicht gestellt wurden.

"Unsere Geschäfte laufen noch besser als erwartet", sagte Firmenchef Timotheus Höttges. Mit der Prognoseanhebung folgt die Deutsche Telekom der US-Tochter T-Mobile US, die erst kürzlich ihre Erwartungen erhöht hatte. Zugute kommt T-Mobile US unter anderem die schneller als erwartete Zusammenführung des Geschäfts mit dem im vergangenen Jahr übernommenen kleineren Konkurrenten Sprint.

Gutes Ergebnis in Deutschland

Im dritten Quartal legte das bereinigte EBITDA AL des Gesamtkonzerns leicht um 0,2 Prozent auf 9,7 Milliarden Euro zu. Dabei lief es vor allem auf dem Heimatmarkt Deutschland rund, wo das bereinigte Betriebsergebnis - auch dank zahlreicher Neukunden - um 3,9 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro kletterte. Der Konzernumsatz stieg bereinigt um Konsolidierungs- und Währungseffekte um 2,1 Prozent auf 26,9 Milliarden Euro, lag damit aber unter den Erwartungen von Analysten.

Erst am Donnerstagabend hatte der Vorstand beschlossen, den Aktionären mehr zukommen zu lassen. Die Dividende soll für das laufende Geschäftsjahr um vier Cent auf 64 Cent je Aktie steigen. Davon profitiert der deutsche Bund, der mit 30,5 Prozent weiterhin größter Einzelaktionär ist, aber auch der japanische Technologieinvestor Softbank, der inzwischen mit 4,5 Prozent zum zweitgrößten privaten Aktionär bei den Bonnern aufgestiegen ist. Ein entsprechender Deal von September bringt die Deutsche Telekom näher an die langfristig benötigte Mehrheit bei T-Mobile US heran.

(APA)