Deutschland stuft Österreich als Hochrisiko-Gebiet ein

Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene müssen nach ihrer Rückkehr in Deutschland in Quarantäne.

Kurz vor Beginn der Wintersaison stuft Deutschland Österreich wieder als Hochrisikogebiet ein. Das hat Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) heute mitgeteilt. Das heißt, nicht Geimpfte und nicht Genesene müssen nach ihrer Rückkehr in Deutschland in Quarantäne. Ein Freitesten aus der zehntägigen Quarantäne ist frühestens nach dem fünften Tag möglich.

Geimpfte und Genesene sind von der Quarantänepflicht ausgenommen. Sie müssen sich künftig vor der Einreise verpflichtend digital anmelden und dabei ihr Impf- oder Genesungszertifikat hochladen. Bei der Einreise ist die Bestätigung der Anmeldung mitzuführen.

Österreich war erst vor fünf Monaten - im Juni - von der deutschen Risikoliste gestrichen worden. Im vergangenen Herbst hatte die Bundesrepublik die österreichischen Bundesländer nacheinander auf die Risikoliste gesetzt und schließlich am 1. November ganz Österreich - mit Ausnahme des Kleinwalsertals und Jungholz - zum Risikogebiet erklärt.

„Es ist fünf nach zwölf"

Auch in Deutschland steigen die Infektionszahlen rasant, groß ist die Angst vor den enormen Inzidenzzahlen in Österreich: „Es ist fünf nach zwölf“, hieß es aus dem Robert-Koch-Institut (RKI). Die vierte Welle rolle "jetzt mit voller Wucht.“

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet heute in Deutschland 48.640

neue Positiv-Tests. Das sind über 11.500 Fälle mehr als am

Freitag vor einer Woche, als 37.120 Neuinfektionen gemeldet

wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 263,7 von 249,1 am

Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000

Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem

Coronavirus angesteckt haben. 191 weitere Menschen starben im

Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der

gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 97.389.

Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,94 Millionen

Corona-Tests positiv aus. Ab Samstag sollen Covid-Tests wieder gratis sein.

(Reuters /APA)