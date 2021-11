Baum mit 10 verschiedenen Früchten bricht Weltrekord

Ein Australier hat es geschafft, auf einem einzigen Baum zehn verschiedene Sorten von Früchten zu veredeln. Für ihn sind sie ein Symbol für ein „friedliches Zusammenleben“, das eine multikulturelle Gemeinschaft widerspiegelt.

In einem unscheinbaren australischen Vorstadt-Garten steht ein ganz besonderer Baum. Der Hobby-Gärtner Hussam Saraf hat es geschafft, an einer einzigen Pflanze zehn verschieden Fruchtsorten aus fünf verschiedenen Arten zu veredeln, wie die britische Zeitung „Guardian“ berichtet. Der Australier mit irakischen Wurzeln hatte schon immer ein Faible fürs Gärtnern. In langjähriger Arbeit hat er seinen Grund im Bundesstaat Victoria in ein Sammelsurium an kuriosen Pflanzen verwandelt, darunter der preisträchtige Baum.

Multikulturelles Gärtnern

Der bisherige Weltrekord lag bei fünf verschiedenen Fruchtsorten an einem Baum und wurde über zwei Jahrzehnte von einem Chileaner aufrecht erhalten. Beinahe hätte Saraf diesen Rekord nicht brechen können. Guinness Weltrekorde wollte nämlich von seinen zehn verschiedenen Sorten nur fünf als eigene Arten anerkennen. Nach einer Beschwerde, dass auch sein Vorgänger etwa Nektarinen und Pfirsiche veredelt hatte, wurde ihm schließlich der Sieg zugesprochen.

Saraf sieht sein „Werk“ als Symbolbild für die Gemeinschaft, in der er lebt. „Die Kulturen, die wir hier haben - Religionen, Traditionen, alles kommt zusammen und wird eins“, sagt Hussam gegenüber dem Guardian. „Meine multikulturelle Arbeit und mein Gärtnern sehe ich als Symbiose; ich veredle alles zu einem großen Ganzen“. Seine besonderen Früchte bietet der Hobby-Gärtner auch seinen Nachbarn an. Sie kämen gerne vorbei und es schmecke ihnen außerordentlich gut, so der stolze Baum-Innovator.

Ein Rekord ist nicht genug

Auf seinem Weltrekord möchte sich Saraf aber nicht ausruhen. In Zukunft will er noch zwei andere Projekte starten, die idealerweise auch Rekorde brechen sollen. So möchte er etwa den Baum mit den meisten Äpfeln weltweit pflanzen oder die größte Lilie heranzüchten. Auch dem Preis für die größte Menschengruppe beim gemeinsamen Gärtnern wäre der Australier nicht abgeneigt. 1000 Menschen aus seiner Nachbarschaft möchte er dafür zusammenbringen.

(vahe)