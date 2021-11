Instagram testet neue "Take a Break"-Funktion

Die App will ihre Nutzerinnern und Nutzer zukünftig zu Pausen anregen.

Nutzerinnen und Nutzer der Social Media App Instagram sollen nach längerem Scrollen schon bald an Pausen erinnert werden.

Nomen est Omen: Die optionale Funktion „Take a Break“ soll Instagram Userinnen und User nach einer selbst gewählten Zeit - 10, 20 oder 30 Minuten - daran erinnern, sich handyfreie Zeit zu nehmen. Darüber hinaus will die Plattform Vorschläge liefern, wie diese aussehen könnte: tiefe Atemzüge nehmen, das eigene Stimmungsbild verschriftlichen, das Lieblingslied hören oder etwas von der To-do-Liste erledigen etwa. Das Feature sei „Teil eines umfassenderen Versuchs, den Menschen mehr Kontrolle über ihre Instagram-Nutzung zu geben“, so der Leiter von Instagram Adam Mosseri in einem Video auf Twitter.

Ob es den Nutzerinnen und Nutzern mehr Kontrolle gibt oder ihnen - im Gegenteil - ein Stück weit die eigene Kontrolle über die Nutzung abspricht, indem ihnen gesagt wird, wann Zeit für eine Pause ist - und wie diese aussehen könnte - sei dahingestellt.

Versuchte Reformierung

„Take a Break“ gilt als Baustein einer versuchten Optimierung der App Instagram und seiner Muttergesellschaft Meta - ehemals Facebook - die in Angriff genommen wird, nachdem das Ausplaudern interner Vorgänge durch die Whistleblowerin Frances Haugen zu weltweiten Schlagzeilen geführt hat. Der Konzern steht immer öfter in Kritik, vor allem betreffend des Suchtpotenzials der einzelnen Plattformen und dessen Folgen auf die psychische Gesundheit, besonders von jungen Menschen.

In den nächsten Tagen soll die Funktion bei einer ausgewählten Gruppe von Userinnen und Userin getestet werden, um evaluieren zu können, ob und inwiefern das Feature funktioniert und Anklang findet. Anschließend kann die Funktion optimiert und global ausgerollt oder ad acta gelegt werden.

