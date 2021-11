Top-Personal am Kapitalmarkt ist begehrt wie kaum je zuvor.

Der Kampf ums Personal treibt immer kuriosere Blüten. Auch an der New Yorker Wallstreet. Für Top-Manager finden regelrecht Auktionen statt. Besonders begehrt sind die, die man lange nicht haben wollte.

Fast jeder Unternehmer kann inzwischen ein Lied davon singen, welch katastrophaler Mangel an Arbeitskräften am Markt herrscht und wie findig man sein muss, um Personal zu locken. Das Phänomen hat inzwischen auch die New Yorker Wallstreet erreicht. Und treibt dort immer kuriosere Blüten.