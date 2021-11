Wiener Christkindlmärkte starten in den Advent

Am Freitag startet die Stadt Wien in den Advent. Zum ersten Mal in diesem Jahr wird am Abend die Weihnachtsbeleuchtung erstrahlen und der Christkindlmarkt vor dem Rathaus öffnet seine Tore - allerdings nur für Geimpfte und Genesene.

Auch in diesem Jahr trübt die Corona-Pandemie die Adventstimmung. Zwar finden anders als im Vorjahr die meisten Christkindlmärkte statt, doch es gibt strenge Bestimmungen, die bei einem Besuch von Märkten und Ständen einzuhalten sind.

Heuer gilt nämlich auch an Adventmärkten die 2-G-Regel. Wer also etwa die rund 150 Stände am Wiener Rathausplatz besuchen möchte, muss geimpft oder genesen sein. Bei den Eingängen des Wiener Weihnachtstraums werden die 2-G-Nachweise streng kontrolliert, heißt es von der Stadt Wien. Dafür wurde das Marktgebiet eingezäunt.

Freier Zutritt zum Herzerlbaum

Frei zugänglich ist damit lediglich die Weihnachtswelt im Park. Immerhin kann man also ganz ohne Nachweis den beliebten Herzerlbaum bestaunen. Wer dort mit dem Karussell oder Riesenrad fahren möchte, braucht dennoch einen 2,5-G-Nachweis. Das heißt, auch ein PCR-Testergebnis ist ein gültiger Zutrittsnachweis.

Anders funktionieren die Zutrittskontrollen bei jenen Märkten, die nicht örtlich abgegrenzt werden können. Hier werden Bänder ausgegeben, die als 2-G-Nachweis dienen. Das ist etwa beim Weihnachtsmarkt am Spittelberg der Fall. Hier darf nur mit einem solchen Band eingekauft oder konsumiert werden.

Abgetrennte Gastrobereiche

Ebenfalls am Freitag können die Stände auf den Weihnachtsmärkten am Campus und dem Stephansplatz besucht werden. Der Christkindlmarkt am Maria-Theresienplatz öffnet am 17. November, der Markt beim Schloss Belvedere ab 19. November. Der Besuch dieser Märkte ist für alle Personen auch ohne Nachweis möglich. Die 2G-Regel gilt nur bei Gastroständen bzw. eigens abgetrennten Gastrobereichen.

Am 20. November öffnet dann nach einer coronabedingten Pause im Vorjahr auch der Christkindlmarkt auf der Freyung. Einige Wiener Weihnachtsmärkte wurden wegen der pandemischen Lage auch heuer abgesagt. So finden die Märkte in Favoriten und am Michaelerplatz in diesem Advent nicht statt. Auch der Christkindlmarkt am Meidlinger Platzl wurde für dieses Jahr abgesagt.

Weihnachtsbeleuchtung erstrahlt

Insgesamt werden in diesem Advent 31 Wiener Einkaufsstraßen und -grätzel festlich erleuchtet. Am Freitag Abend legt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gemeinsam mit Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck den Schalter für die Weihnachtsbeleuchtung um.

Am Samstag findet am Rathausplatz dann noch im kleinen Rahmen der traditionelle Festakt zur Beleuchtung des Christbaumes statt. Ludwig wird gemeinsam mit dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) die Lichter einschalten. Der Baum stammt in diesem Jahr nämlich aus dem Burgenland. Es handelt sich um eine 30 Meter hohe und rund 130 Jahre alte Fichte. Über die spärlichen Äste hat man sich im Netz schon vor einigen Tagen amüsiert.

Ein prächtigeres Christbaum-Exemplar wird am Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn stehen. Die Tanne ist 18 Meter hoch und kommt aus Oberösterreich. Der Schönbrunner Weihnachtsmarkt ist ab 20. November geöffnet. Auch hier bekommt man beim Eingang mit 2-G-Nachweis ein Eintrittsband, damit kann man an den zahlreichen Gastroständen gustieren.

(APA/red.)