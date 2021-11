Landeshauptmann Stelzer verschärft Stufe 5 des Stufenplans: Die FFP2-Pflicht wird ausgeweitet, auf Christkindlmärkten darf nichts konsumiert werden, Veranstaltungen werden großteils abgesagt.

„Wir können nicht zuwarten.“ Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) reagiert auf die in seinem Bundesland rasant steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus. Nach einem Videogipfel mit Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Freitag, beharrte er auf einen Lockdown für Ungeimpfte in seinem Bundesland ab Montag.

Die „2G"-Maßnahmen - Stufe vier des bundesweiten Stufenplans -, die seit Montag gelten, seien nicht genug. Daher gehe man weiter und ziehe die fünfte Stufe vor. Allerdings: „Auch diese Stufe wird nicht ausreichen“, sagte er. Daher werde am 15. November eine eigene Verordnung des Landes Oberösterreich in Kraft treten, die noch weiterführende Maßnahmen enthalten wird:

Sie beinhaltet das verpflichtende Tragen einer FFP2-Maske in allen Innenräumen - etwa am Weg in ein Gasthaus, nur am Platz dürfe sie abgenommen werden.





in allen Innenräumen - etwa am Weg in ein Gasthaus, nur am Platz dürfe sie abgenommen werden. Alle Veranstaltungen in den kommenden drei Wochen - bis zum Nikolaustag am 6. Dezember - werden abgesagt, „mit Ausnahme von Veranstaltungen im professionellen sportlichen und kulturellen Bereich mit zugewiesenen Sitzplätzen“, präzisierte Stelzer. Die FFP2-Maskenpflicht gilt hier auch im Sitzen.





in den kommenden drei Wochen - bis zum Nikolaustag am 6. Dezember - werden abgesagt, „mit Ausnahme von Veranstaltungen im professionellen sportlichen und kulturellen Bereich mit zugewiesenen Sitzplätzen“, präzisierte Stelzer. Die FFP2-Maskenpflicht gilt hier auch im Sitzen. In der Gastronomie möchte man dafür sorgen, dass sie bis 6. Dezember offen halten kann, die Nachtgastronomie muss aber geschlossen werden.





möchte man dafür sorgen, dass sie bis 6. Dezember offen halten kann, die muss aber geschlossen werden. Christkindlmärkte dürfen stattfinden, konsumiert werden darf aber nichts - „Take Away“ wird gestattet. Besucher müssen Schutzmasken tragen.

Hintergrund für die Verschärfungen sind die stetig neuen Negativrekorde in Oberösterreich: 2945 Neuinfektionen wurden am Freitag registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt dem Krisenstab zufolge bei 1193 – beides sind im Bundesländervergleich die höchsten Werte. 463 Menschen werden derzeit wegen einer Erkrankung an Covid-19 im Krankenhaus behandelt, neun Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus binnen 24 Stunden.

Und: 89 von 103 Plätzen auf den Intensivstationen, die für Covid-Patienten reserviert sind, seien bereits belegt, sagte Stelzer – Tendenz steigend. Das Personal auf den Stationen sei stark belastet, dankte der Landeshauptmann während der Pressekonferenz mehrfach für das Engagement. Und hielt fest: „Wir müssen deswegen nicht nur ihre Arbeit schätzen, sondern diese Menschen auch schützen.“

Bei der Durchimpfungsrate stellt Oberösterreich übrigens nach wie vor das bundesweite Schlusslicht dar: Sechs von zehn Einwohnern - 60.2 Prozent - haben momentan ein gültiges Impfzertifikat, österreichweit sind es 65 Prozent.