Model Bella Hadid über Depressionen und Panikattacken

Weinend zeigt sich Model Bella Hadid auf ihrem Instagram-Kanal. Sie habe mehrfach Zusammenbrüche und Burnouts erlitten, schreibt die 25-Jährige.

Mit ihrem Post reagiert das US-amerikanische Model Bella Hadid auf die Worte der Sängerin Willow Smith. Vor laufender Kamera erzählt letztere von einem Gefühl als man selbst oder hinsichtlich der eigenen Kunst nicht gut genug zu sein. „Es ist natürlich, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es erlernt ist“, sagt Smith. Menschen würden vergessen, dass sie sich im Grund alle gleich fühlen - verloren, verwirrt, nicht wirklich sicher, warum sie hier sind. „Diese Sorge, die jeder und jede empfindet und auf irgendeine Weise zu überspielen versucht.“

Am Mittwoch reagierte Bella Hadid unter Tränen und schreibt: „Dieses Gefühl ist so ziemlich mein Alltag“. Unter den vielen Selfies, die das Model weinend zeigen, öffnet es sich zum Thema mentale Gesundheit und erzählt von Zusammenbrüchen und Burnouts, die sie selbst mehrfach erlebt haben soll. Sie bedankt sich bei der 21-jährigen Smith für ihre Worte - die sie einleitend in ihrem Post auch zeigt - und das Gefühl nicht alleine zu sein. Darüber hinaus schreibt sie von sozialen Medien als verzerrte Realität und ermutigt Fans, sich Hilfe der Aufarbeitung eigener Traumata zu holen.

Willow Smith reagiert mit Herz-Emoji und schreibt unter Hadids Post: „Deine Ehrlichkeit und Zärtlichkeit heilt viele.“ Nachdem Studien bereits bestätigen konnten, dass soziale Netzwerke besonders jungen Mädchen schaden, bleibt zu hoffen, dass die 21-Jährige damit recht hat.

