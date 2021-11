Österreich glaubt an ein Puck-Märchen

Eishockey. Das Frauen-Team schlug Deutschland überragend mit 3:0 und spielt beim Olympia-Qualifikationsturnier in Füssen tatsächlich um die Peking-Tickets. Cheftrainer Jari Risku bremst die Euphorie. „Erst alles gewinnen, dann feiern.“

Füssen. Österreichs Eishockey-Frauen sorgen beim Olympia-Qualifikationsturnier in Füssen für Aufsehen. Das A-Team besiegte den Favoriten Deutschland (Nummer acht der Weltrangliste) glatt mit 3:0. Die weiteren Gegnerinnen kommen aus Dänemark und Italien – und nur der Turniersieger fährt zu den Spielen in Peking. Würden Janine Weber, Torfrau Selma Luggin und Co. diese Tickets ergattern, wäre es fürwahr ein Märchen. Richtungsweisend ist heute die Partie gegen die Däninnen (15.30 Uhr, live ORF Sport+), die Italien mit 4:0 besiegten.