Großer Österreichischer Staatspreis an Malerin Martha Jungwirth

Dass sie ihn noch nicht hatte, ist die eigentliche Überraschung. Verliehen wird er am kommenden Montag.

Und als Nächstes der Nobelpreis – wenn es einen gäbe für bildende Kunst. Die Reihe der Anerkennungen für das Werk der Wiener Malerin Martha Jungwirth reißt nicht ab: Am Freitag gab Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) bekannt, dass Jungwirth heuer der Große Österreichische Staatspreis zuerkannt wird. Dabei handelt es sich um die höchste Auszeichnung der Republik für ein künstlerisch herausragendes Lebenswerk, dotiert mit 30.000 Euro, entschieden vom Österreichischen Kunstsenat. Die Verleihung findet schon kommenden Montag, am 15. November, im Leopold Museum statt.

Unbeirrt hat die nunmehr 81-Jährige ihre archaisch-abstrakte Malerei seit früher Jugend an verfolgt – ob sie damit mehr Erfolg hatte, wie in den 1960er (Gruppe Wirklichkeiten) und 1970er Jahren (documenta 6), oder weniger (wie in den Jahrzehnten danach). Mit einer Ausstellung im Essl Museum 2010 wendete sich das Blatt wieder. Seither legt Jungwirth eine Karriere hin, wie sie zuletzt die Neuen Wilden in den 1980ern (ihrer statt) erlebten. Einzelausstellungen in Kunsthalle Krems und Albertina folgten, dann der Kokoschka-Preis 2018, der Eiserne Vorhang der Staatsoper 2019/20 und heuer eine Einzelschau in Paris bei ihrer neuen Galerie Thaddaeus Ropac.

Dass diese große alte Dame den Österreichischen Staatspreis noch nicht hatte, wird wohl auch den Kunstsenat erstaunt haben. Jetzt hat sie ihn. (alm)