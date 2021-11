Rassistischer Angriff auf US-Olympiasiegerin

Goldmedaillengewinnerin Lee bei der MET-Gala in New York.

Die Hasskriminalität gegenüber US-Amerikanern asiatischer Herkunft befindet sich seit Trumps Aussagen über den „China-Virus“ auf dem Vormarsch. Sunisa Lee, Turn-Olympiasiegerin mit vietnamesischen Wurzeln, wurde nun in Los Angeles mit Pfefferspray attackiert.

Die US-amerikanische olympische Turnerin und Goldmedaillengewinnerin Sunisa Lee ist Opfer eines rassistisch motivierten Übergriffs geworden. Die 18-Jährige hatte mit Kollegen in Los Angeles auf ein Taxi gewartet, als sie von einer fremden Person mit Pfefferspray attackiert worden war. Der Angreifer beschimpfte die Gruppe Personen mit asiatischem Aussehen außerdem. Er wies sie unter anderem an, „dorthin zurückzugehen, wo sie herkommen“, wie die Sportlerin dem Jugendmagazin „PopSugar" gegenüber berichtete.

„Ich wollte keine Probleme bekommen"

Lee ist geborene US-Amerikanerin mit asiatischen Wurzeln. Die Eltern der Mehrkampf-Olympiasiegerin stammen aus Vietnam und sind Angehörige der indigenen Bevölkerungsgruppe der Hmong. Während des Vietnamkriegs war ihre Familie in die Vereinigten Staaten geflohen und dort immigriert. Für viele Mitglieder der asiatischen Gemeinschaft in den USA ist Lee Vorbildfigur. Nach eigenen Angaben stand ihr diese bei der Attacke aber im Weg. Aus Angst um ihre Reputation ließ die Olympiasiegerin den Angriff aus eigenen Angaben einfach über sich ergehen. „Ich wollte es vermeiden, etwas zu tun, das mir Probleme bereiten könnte“, sagt Lee im Interview.

Laut einer Statistik des FBI sind Angriffe gegen Menschen mit asiatischem Aussehen seit 2020 in den USA deutlich angestiegen. Aktivisten führen diese Entwicklung unter anderem auf die Rhetorik des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zurück. Er hatte das Coronavirus auf Twitter öffentlich als „China-Virus“ bezeichnet und die Essgewohnheiten von Asiaten für die Pandemie verantwortlich gemacht. Immer wieder hatten US-Amerikaner mit asiatischem Hintergrund im Anschluss davon berichtet, dass sie anderer Leute Hass auf Covid-19 ausbaden hätten müssen. 3795 asiatisch-rassistische Übergriffe wurden 2020 in den USA gemeldet. Das sind über 150 Prozent mehr als im Vorjahr.

Übergriffe aus Angst nicht gemeldet

Laut Forschungsergebnissen der Universität von San Francisco in Kalifornien sind in den Tagen nach Trumps Posting deutlich mehr rassistische Aussagen gegenüber Asiaten auf Twitter getätigt worden, als zuvor. Die Forschenden konnten rund 700.000 Tweets ausmachen, die über 1,2 Millionen rassistische Hashtags enthielten. Darunter war unter anderem der Hashtag „Chinese Virus“, ebendie Formulierung, die der Ex-Präsident verwendet hatte. Die Hälfte aller Postings mit diesem Hashtag enthielten Hassbotschaften an Personen asiatischer Herkunft.

Eine Studie von AAPI Data und Survey Monkey gibt weitere Einblicke in die Lebensrealität der asiatischen Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten. Laut der vorliegenden Daten ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit rassistisch motivierten Fragen nach ihrer Herkunft konfrontiert werden, neun Mal höher, als bei weißen US-Amerikanern. Weiters weist die Studie darauf hin, dass sich viele Personen mit asiatischem Hintergrund nicht trauen, einen Übergriff überhaupt zu melden. Grund dafür sei die Angst davor, sich zu einer Zielscheibe von weiteren Attacken zu machen. Nur 30 Prozent würden sich trauen, Hasskriminalität anzuzeigen.