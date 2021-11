Die Verwissenschaftlichung des Lebens

Drucken

Hauptbild • Expeditionen in alle Welt vergrößerten die Sammlungsbestände. Ein einheitliches Klassifikationssystem fehlte. • Getty Images

Im 17. und 18. Jahrhundert lösten öffentlich zugängliche Museen die Wunderkammern und Studierstuben der Gelehrten des Humanismus ab. Hier wurden am Übergang der Frühen Neuzeit zur Moderne die Ideen der Aufklärung verbreitet und popularisiert.

Im Jahr 1770 erging an den Bürgermeister von Wien ein Hofdekret der Kaiserin Maria Theresia. Sie verlangte sichtbare Hausnummern für jedes Gebäude in der Stadt. Der Hintergrund: Potenzielle k. k. Soldaten sollten für Rekrutierungslisten ausnahmslos erfasst werden können. Auch alle anderen, sich ständig in Bewegung befindlichen Personengruppen wurden durch das sich nunmehr ausbreitende administrative Netz adresstechnisch „fixiert“.



Die „Conscriptionsnummern“ sind nur ein Beispiel für die unzähligen Normierungsbestrebungen Ende des 18. Jahrhunderts, die in Zeiten sozialer, politischer, aber auch künstlerischer und wissenschaftlicher Umbrüche notwendig schienen. Die Bandbreite der Initiativen, die sich mit dem Ordnen – und letztlich Verwissenschaftlichen – auseinandersetzten, reichte von der Normierung von Verfahrensweisen im Bauwesen über kunstgeschichtlich inspirierte Anleitungen zur Hängung von Gemälden bis hin zur Erstellung eines Zettelkatalogs in der Hofbibliothek.