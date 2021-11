Empathie trainieren mit VR-Brille und Avatar

Wie gut eignen sich computergenerierte 3-D-Welten, um soziale Kompetenzen zu trainieren? In einem Forschungsprojekt werden potenzielle Nutzer in die Entwicklung neuester Lerntechnologien miteinbezogen.

Mira Horvaths Körpersprache verrät einiges: Als sie das Büro ihrer Chefin betritt, ist sie sichtlich angespannt. Ein Positionspapier, das sie akribisch vorbereitet hat, muss vor der bevorstehenden Präsentation noch dringend mit ihrer Vorgesetzten besprochen werden. Doch wie sich herausstellt, hat die Führungskraft noch immer keinen Blick darauf geworfen und findet auch jetzt wegen eines Meetings keine Zeit dafür.

Am Gesicht der Angestellten ist Verärgerung abzulesen, an ihrer kurz gehaltenen Verabschiedung Enttäuschung. Dass negative Schwingungen zu spüren sind, erstaunt nur deshalb, weil sich die gesamte Szene nicht in einem realen, sondern in einem künstlichen Raum abspielt – einem computergenerierten 3-D-Büro mit der Kunstfigur Mira Horvath als Interaktionspartnerin. In diese virtuelle Realität (VR) können Versuchspersonen im Rahmen des Forschungsprojekts „Virtual Skills Lab“ mittels VR-Brille eintauchen. Sie nehmen die Rolle der Führungskraft ein und üben sich im interaktiven Gespräch mit Mira darin, eine schwierige Kommunikationssituation zu lösen. Virtuelle Szenarien wie dieses können – als Lerntechnologie eingesetzt – Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten, etwa Empathie oder Teamfähigkeit, weiterzuentwickeln.

Emotion fördert „Eintauchen“

Wie gut sich dabei die VR-Brille im Vergleich zu anderen Methoden bewährt (etwa Rollenspielen, Trainingseinheiten per App oder auch Visualisierungen mithilfe von Legobausteinen), wird seit 2019 im Virtual Skills Lab in Wien, subventioniert von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG, untersucht.

Aus zahlreichen Experimenten und Auswertungen wurde ein Prototyp eines Szenarios entwickelt, der zunächst für Führungskräfte ausgelegt ist. In der Folge seien auch Anwendungen für andere Zielgruppen denkbar, sagt Klaus Neundlinger, Leiter des aus fünf Institutionen bestehenden Konsortiums. Wichtig sei den Projektpartnern gewesen, in die Entwicklung und Evaluierung künftige Nutzer einzubeziehen. „Wir haben von Beginn an einen partizipativen Ansatz verfolgt“, so Neundlinger. Ziel des Projekts ist, eine gesteigerte emotionale Lernerfahrung zu erreichen, und zwar durch ein möglichst immersives Design, das also zum darin Eintauchen einlädt. Emotionale Reaktionen des virtuellen Partners sollen das fördern.



Die Evaluationsergebnisse bestätigen, dass die Interaktion mit der virtuellen Figur das emotionale Erleben der Nutzer beeinflusst. Besonders berücksichtigt werden in dem Projekt auch Aspekte der Ethik und Diversität. So verweise etwa die Figur der Mira Horvath durch ihr Äußeres und ihren Namen auf eine bestimmte Kategorie von Arbeitskräften, sagt die Soziologin Julia Schmid. „Das ist eine circa 35-jährige Frau, die Migrationshintergrund hat. Das technisch umzusetzen, ist oft eine Frage von Nuancen.“ Auch in der Auswertung spielten Kriterien wie das Geschlecht eine Rolle, erklärt Schmid, die vonseiten des Instituts für Höhere Studien (IHS) am Projekt mitarbeitet. Weitere Partner sind die Karl-Landsteiner-Privatuniversität, das Austrian Institute of Technology (AIT), der Softwareentwickler „Polycular“ sowie das Beratungs- und Forschungsunternehmen Institute for cultural excellence.



Eine inzwischen erhärtete Erkenntnis der Forscher ist die Notwendigkeit, VR-Trainings nicht unbegleitet durchzuführen. „VR braucht den Menschen dazu, das steht inzwischen fest“, so Schmid. Unter diesem Aspekt müsse und könne man auch Ängste nehmen, die bei vielen vor dem Einsatz solcher Technologien bestünden. „Es kommt nicht zu einer Automatisierung oder Rationalisierung, wenn wir es nicht zulassen. Daher ist es so wichtig, dass die wissenschaftliche Auseinandersetzung darüber mit der Zivilgesellschaft betrieben wird – mit den Menschen, die diese Technologien nutzen.“