Burgenländer erstickte in Mais-Schacht

Der Mann fiel in den mit Mais gefüllten Schaft und konnte nur tot von seinen Feuerwehrkollegen geborgen werden.

Ein 66-Jähriger ist am Donnerstagabend in Königsdorf (Bezirk Jennersdorf) in einen mit Mais gefüllten Schacht gestürzt, darin versunken und erstickt. Der Verunglückte konnte erst nach 20-minütiger Suche gefunden und geborgen werden, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf. Der Mann war Eigentümer eines Getreidehandels.

Wie der ORF Burgenland online berichtet, ging der Alarm um 20 Uhr bei den Freiwilligen Feuerwehren Königsdorf und Rudersdorf ein. Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Der Mann war dem Bericht zufolge selbst Mitglied der Feuerwehr in Königsdorf.

(APA)