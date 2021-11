Was klingt typisch Österreichisch?

Sprachwissenschaftlerin Petra Hödl misst, wie unterschiedliche Muttersprachler erkennen, ob es „backen“ oder „packen“ heißt. Verständnis und Aussprache variieren sehr.

Wer beim Kirchenlied „Vergiss nicht zu danken“ an den leeren Tank des Autos denkt oder im Advent nicht versteht, ob die Tante Kekse backen oder (ein)packen wird, weiß um die Eigenheiten der österreichischen Aussprache. Oft merken wir erst im Ausland, dass keiner versteht, ob wir von „Power“ oder einem „Bauer“ reden. Die Sprachwissenschaftlerin Petra Hödl hat diese Eigenheiten auf neue Weise untersucht. Für ihre Dissertation an der Uni Graz arbeitete sie mit Probanden aus Österreich und Deutschland, um Aussprache und Verständnis der Konsonanten B und P, D und T, sowie G und K zu analysieren. „Mich hat das schon früh interessiert, dass nicht alle alles gleich wahrnehmen und dass es bei weichen und harten Konsonanten auf die Muttersprache oder den Dialekt ankommt“, sagt Hödl, die im September 2021 sub auspiciis promoviert hat. Die Herausforderung war, wie man diese Unterschiede messbar machen kann, die auch in ihrem Leben zu witzigen Anekdoten geführt haben. „Ich habe erst als Erwachsene sehr spät kapiert, dass Backpapier und Packpapier zwei verschiedene Dinge sind, und es gefährlich wäre, die Kekse auf Packpapier in den Ofen zu schieben“, lacht Hödl.

Nicht dran denken, dass wer aufnimmt

In der Recherche zu dieser Studie fand sie bloß Ergebnisse aus sehr kontrollierten Labor-Situationen, bei denen die Sprecherinnen und Sprecher sich auf die Unterschiede der Buchstaben konzentrieren konnten. „Ich wollte die Aufgabe näher an das normale Leben bringen und habe mit interaktiven Bildbeschreibungen gearbeitet“, sagt Hödl. Zwei Probanden mussten sich gegenseitig ein „Finde den Fehler“-Bild beschreiben und konnten so reden, ohne an die Art der Aussprache zu denken. Oft vergaßen die österreichischen und deutschen Versuchspersonen, dass die Sprachwissenschaftlerin ihre Worte aufnimmt.



Das Messbare an den Unterschieden in der Artikulation des B, P, D, T, G und K fand Hödl in der „Voice-onset-time“ (VOT). Diese Zeitspanne umfasst die Pause zwischen dem Verschluss-Lösungsgeräusch (das beim Lösen der Lippen oder Zunge bei Konsonanten hör- und messbar ist) und dem Beginn des Schwingens der Stimmbänder beim folgenden Vokal. Die Lehre der Phonetik, einem Fachgebiet der Sprachwissenschaft, besagt, dass harte Konsonanten wie P, T und K eine längere Voice-onset-time haben als ihre weichen Partner B, D und G.



Dieses Merkmal nutzte Hödl dann für technisch manipulierte Experimente: Sie verzögerte oder verringerte die VOT künstlich, um ein P noch härter oder ein B noch weicher klingen zu lassen. „Im Wahrnehmungsversuch mussten die Probanden dann ankreuzen, ob sie ein B oder P hören, obwohl sie ein Kontinuum an verzögerten oder verlängerten VOT vorgespielt bekommen haben“, erklärt Hödl. „So konnte ich herausfinden, ab welchen Millisekunden VOT es umspringt, dass die Leute sagen: ,Jetzt ist es ein P, vorher war es noch ein B‘.“ Überraschenderweise zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen der deutschen und österreichischen Gruppe – wohl, weil die Bandbreite so weit gefächert war. „Manche hörten immer ,backen‘, auch wenn es von der VOT schon längst ,packen‘ war“, sagt Hödl und bestätigt, dass innerhalb der österreichischen Sprecher eine größere Bandbreite gefunden wurde.



Jetzt arbeitet sie mit einer Schweizer Uni zusammen, um eine dritte Sprachgruppe in das Experiment einzuschließen. Wegen der Coronapandemie war sie derzeit noch nicht vor Ort, erzählt aber von ihren guten Erfahrungen am University College London, wo Hödl von 2013 bis 2016 Phonetik studiert und beforscht hat. „Es war halt teuer dort, aber zu den Freunden und der Familie aus Bangladesch, bei der ich wohnen konnte, habe ich noch Kontakt.“ Jetzt hofft Hödl auf eine wissenschaftliche Karriere in Österreich und unterrichtet an der PH Burgenland „Pronunciation“ und an der Uni Graz „Wissenschaftliches Arbeiten“. „Eigentlich bin ich ja faul, chille oft und koche gern“, sagt sie. Reisen mag Hödl, das Sprachen lernen weniger: „Ich höre lieber, wie es klingt, als dass ich Vokabel auswendig lerne.“