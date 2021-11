Deutschland in der vierten Covid-Welle: „Jeden Tag werden 200 sterben“

(c) imago images/ZUMA Wire (Luka Dakskobler via www.imago-images.de)

Die Bundesregierung in Berlin erklärt Österreich zum Hochrisikogebiet, doch auch im eigenen Land entgleitet die Situation. Auch Frankreich verschärft Regeln für Einreisen aus Österreich.

Wien/Berlin. Koalitionsverhandlungen hin, CDU-Personalien her: Auch in Deutschland ist die Coronakrise wieder mit aller Wucht zurückgekehrt, samt dramatischen Appellen angesichts einer bevorstehenden Überlastung der Intensivstationen im Südosten des Landes und heftigen Kontroversen um 2-G-Maßnahmen und eine Impfpflicht fürs Gesundheitspersonal.



Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI), sparten bei ihrer Pressekonferenz nicht mit drastischen Worten. Spahn sprach von einem „bitteren Dezember“, Wieler davon, keine Silvesterparty zu besuchen. Der RKI-Chef warnte eindringlich: „Es ist fünf nach zwölf.“ Olaf Scholz, Finanzminister und Kanzler in spe, hatte zuvor im Bundestag erklärt: „Wir müssen unser Land winterfest machen. Wir brauchen eine Impfkampagne, mehr Impfzentren und Vorsichtsmaßnahmen am Arbeitsplatz.“