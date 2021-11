Österreich kann doch noch gewinnen. Und jetzt?

Mit dem 4:2-Sieg über Israel schoss sich das ÖFB-Team den Frust von der Seele. Dreht sich damit auch die „Windrichtung", ist Franco Foda damit als Teamchef bestätigt? Eine Replik.

Fußball in Österreich: es ist und bleibt eine polarisierende Spielwiese, auf der knapp 8,9 Millionen Teamchefs, Pardon: Einwohner ihre eigene Meinung zum Match, Auftritt der Spieler und dem Beitrag des Trainers haben. Das Paradox daran ist, dass selbst das letzten Endes überzeugende 4:2 gegen Israel nichts daran ändert. Dabei spielte das ÖFB-Team in der zweiten Hälfte so, wie es bei der EM aufgehört hatte. Mit Leidenschaft, Ideen – dem Glauben. Die ersten 45 Minuten waren grottenschlecht. Und?