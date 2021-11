Klima-Campaigner: „Für uns ist es eine Frage des Überlebens“

Videobotschaft von Simon Kofe, des Außenministers von Tuvalu an die Klimakonferenz (am vergangenen Dienstag) - aus dem Meer, um auf die für den Südseestaat bedrohliche Situation hinzuweisen.

Maina Talia aus dem Südsee-Staat Tuvalu verfolgt die Verhandlungen auf Klimakonferenzen mit Betroffenheit. Im Interview mit der „Presse“ legt er dar, wie er die Konferenz in Glasgow sieht.

Mitten im Pazifik – knapp südlich des Äquators, hart an der Datumsgrenze, auf der Höhe des nördlichen Peru, 11.000 Kilometer weiter westlich. Es sind bloß winzige Punkte in einem Atlas, winzig auch nur auf Google Earth, wenn man sich nicht weit in die Südsee zoomt: Tuvalu, der viertkleinste Staat der Welt auf sechs Atollen und drei Inseln. Von hier sind es noch einmal 4000 Kilometer nach Australien, in östliche Richtung. 3000 km südlich ist Neuseeland. Hier gebt es Meer, nur Meer.