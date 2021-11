Dave Gahan: „Ich werde eine Art Hochstapler“

Dave Gahan, seit Langem Sänger von Depeche Mode, präsentiert mit »Imposter« die persönlichste Platte seiner Karriere: Ein Gespräch über das Erlösungspotenzial in der Musik.

Die Lieder anderer zu interpretieren, ist Gahans täglich Brot, auch bei Depeche Mode. Mit den Soulsavers hingegen drückt er andere Aspekte seiner Persönlichkeit aus: „Imposter“ (Sony Music) zeigt ihn als hochkarätigen Interpreten von Soul, Blues- und Gospel.

Denken Sie, dass das Album als Kunstform die Ära des Streamings überleben wird?

Dave Gahan: Ich hoffe sehr. Meine Tochter, die jetzt 22 Jahre alt ist, hört mit ihren Freunden sehr viel Vinyl. Sie kaufen Platten. Natürlich nützen sie auch Streaming. Aber sie hören dann Platten, wenn ihnen die Musik wichtig ist. So ein Album ist ja nicht wirklich teuer. Im Vergleich zu anderen Künsten bekommst du in der Musik für 25 Dollar sehr viel. Ein schönes Artwork, die Musik, Texte. Für mich ist es Wahnsinn, wenn Leute so tun, als wäre das viel Geld, während sie gleich viel für zwei Getränke im Café ausgeben.



Sie beginnen das neue Soulsavers-Album mit „Dark End Of The Street“, einem Soulklassiker von James Carr. Wie haben Sie es angelegt, einem perfekt aufgenommenen Lied einen neuen Twist zu verleihen?