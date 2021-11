29.000 Personen binnen einer Woche in Tirol geimpft

In Tirol verzeichnet man weiter einen deutlichen Anstieg an Corona-Impfungen.

Innerhalb einer Woche - vom 5. November bis zum 12. November - ließen sich in Tirol laut Eintragungen in den E-Impfpass rund 29.000 Personen gegen das Virus impfen, teilte das Land mit. Bei dieser Zahl handelt es sich um einen vorläufigen Stand, wurde betont. 10.000 Menschen würden allein in dieser Woche bis morgen, Sonntag, in der Impfstraße Bachlechnerstraße in Innsbruck eine Erstimpfung erhalten haben.

An diesem Wochenende wird zudem in der Bezirkshauptstadt Schwaz eine Impfmöglichkeit mit vorheriger Terminbuchung für den "dritten Stich" angeboten. Eine weitere Impfaktion - dann bezirksweit - wird es dann vom 26. bis 28. November in rund 25 Gemeinden geben. Die Bevölkerung des Unterländer Bezirkes war im Frühjahr wegen der Südafrika-Mutante des Coronavirus in einer Sonderaktion durchgeimpft worden.

Unterdessen appellierte Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Samstag einmal mehr eindringlich an die Bevölkerung, sich "schnellstmöglich" impfen zu lassen. "Auch am Sonntag haben mehrere Impfzentren im ganzen Land offen", erklärte der Landeshauptmann. Es gehe einerseits darum, sich selbst zu schützen, und zum anderen, um das Gesundheitspersonal in den Krankenhäusern zu entlasten.

