Über fünf Millionen Corona-Infektionen in Deutschland nachgewiesen

Das RKI meldet am Sonntag 33.498 Neuinfektionen. Die Inzidenz stieg auf 289. Ärzte rechnen mit deutschlandweiter Verteilung von Covid-Patienten. Ampel-Parteien signalisieren Verschärfungen.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Deutschland hat die Fünf-Millionen-Marke überschritten. Die deutschen Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 33.498 Corona-Neuinfektionen, so dass nun seit Beginn der Pandemie 5.021.469 Ansteckungen erfasst wurden. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.02 Uhr am Sonntag wiedergeben. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte weit höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die 33.498 Neuinfektionen sind knapp 10.000 Fälle mehr als am Sonntag vor einer Woche, als 23.543 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 289,0 an, was erneut ein Höchstwert ist. Zum Vergleich: Am Vortag hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche bei 277,4 gelegen, vor einer Woche bei 191,5 (Vormonat: 67,0). Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 55 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 37 Todesfälle gewesen.

Den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter, die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, gab das RKI am Freitag mit 4,70 an (Donnerstag: 4,65). Der Wert wird am Wochenende nicht veröffentlicht. Bei dem Indikator muss berücksichtigt werden, dass Krankenhausaufnahmen teils mit Verzug gemeldet werden. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4.477.900 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 97.672.

Deutsche Ärztevertreter rechnen damit, dass Corona-Patienten künftig deutschlandweit verteilt werden müssen, um Regionen mit überfüllten Kliniken zu entlasten. "Die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen wird in den kommenden Wochen so weit steigen, dass mancherorts eine überregionale, vielleicht sogar deutschlandweite Verlegung nötig sein wird, um in besonders betroffenen Regionen rechtzeitig für Entlastung zu sorgen", sagt die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Susanne Johna, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntagausgaben) einem Vorabbericht zufolge.

Die Ärztevertreterin zeigt sich besorgt angesichts der machtpolitischen Übergangsphase zwischen bisheriger und neuer Regierung: "Die Zahlen steigen rasant und in der Politik herrscht ein Machtvakuum zwischen alter und künftiger Regierung, Bund und Ländern." Sie habe sich noch nie in der Pandemie so große Sorgen gemacht wie jetzt, so Johna.

Ampel-Parteien signalisieren Corona-Verschärfungen

Wenige Tage vor dem Bund-Länder-Gipfel stimmt die geplante Ampel-Koalition Deutschland auf neue Corona-Einschränkungen ein. Angesichts stark steigender Fallzahlen warnten die Chefs von SPD, Grünen und FDP am Wochenende vor einer Zuspitzung der Lage und signalisierten eine weitere Runde von Maßnahmen. SPD-Co-Chefin Saskia Esken plädierte für eine Verschärfung des von den Koalitionspartnern präsentierten Entwurfs zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes.

Grünen-Co-Chef Robert Habeck und der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sprachen von einem dramatischen Infektionsgeschehen, das zusätzliche Schritte notwendig mache. Sieben Wochen nach der deutschen Bundestagswahl befinden sich die drei Parteien inmitten von Verhandlungen über ein neues Regierungsbündnis und sehen sich zunehmendem Druck durch CDU/CSU ausgesetzt.

Der bisherige Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) soll bis Mitte Dezember zum Nachfolger von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gewählt werden. Die Union kritisiert die Corona-Pläne des Ampel-Lagers als unzureichend und dringt auf mehr Tempo und Entschlossenheit im Kampf gegen eine vierte Infektionswelle.

SPD, Grüne und FDP haben einen Entwurf für Änderungen am Infektionsschutzgesetz in den Bundestag eingebracht, nach dem die Möglichkeiten der Länder für Maßnahmen eingegrenzt werden sollen. So soll es nach bisheriger Planung keine Lockdowns, flächendeckende Schulschließungen und Ausgangssperren mehr geben können. Als Argument wird angeführt, dass solche harten Maßnahmen keinen Bestand mehr vor Gericht hätten. Die Reform des Infektionsschutzgesetzes soll kommende Woche im Deutschen Bundestag beschlossen werden. Anschließend wollen Bund und Länder in einer Spitzenrunde am Donnerstag über die Corona-Politik beraten.

"Es ist sehr gut möglich und ich würde es an Stellen auch befürworten, dass wir den Gesetzentwurf noch mal nachschärfen", wurde Esken von der ARD zitiert. Lindner sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, wenn bei der Beratung des neuen Infektionsschutzgesetzes im Bundestag "sinnvolle Ergänzungen vorgeschlagen werden, sind die Freien Demokraten auch immer dafür offen". Impfdurchbrüche und Infektionsdynamik begründeten "eine neue Lage, auf die reagiert werden muss", betonte der FDP-Chef. "Wir benötigen neue und wirksame Maßnahmen."

Grünen-Kollege Habeck sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Die Lage in Deutschland hat eine äußerste Dramatik." Kontaktbeschränkungen könnten für Ungeimpfte regional nötig werden. Außerdem bräuchten die Länder die Möglichkeit, Veranstaltungen abzusagen, wenn die epidemische Lage es notwendig mache. Eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen halte er für sinnvoll, sagte Habeck. Esken bestätigte eine Debatte über dieses Thema und nannte als Bereiche Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Schulen und Kindertagesstätten.

Dem "Handelsblatt" zufolge wollen die Ampel-Parteien Arbeitgeber dazu verpflichten, Beschäftigte im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten wieder ins Home-Office zu schicken, wenn es keine zwingenden betriebsbedingten Gründe dagegen gibt. Für Beschäftigte, die nicht von zu Hause aus arbeiten können, soll demnach die 3G-Regel gelten, berichtete die Zeitung unter Berufung auf den Gesetzentwurf.

Mehr Tempo bei Auffrischungsimpfungen gefordert

Scharfe Kritik an den Ampel-Plänen kommt von der Union. Der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) warf Vizekanzler Scholz und den SPD-geführten Ländern im Gespräch mit der Zeitung "Welt am Sonntag" eine "Verzögerungstaktik" vor. Auch in den deutschen Bundesländern regt sich Widerstand. Drei Gesundheitsminister der Grünen kritisierten, dass SPD, Grüne und FDP im Bund die Corona-Ausnahmesituation am 25. November auslaufen lassen wollen. "Angesichts der derzeitigen Infektionsdynamik und der Belastung der Krankenhäuser, die in einigen Regionen bereits kurz vor der absoluten Überlastung stehen, sollte die Epidemische Lage von nationaler Tragweite verlängert werden", heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme von Manfred Lucha (Baden-Württemberg), Ursula Nonnemacher (Brandenburg) und Kai Klose (Hessen).

Nach dem Willen von Kanzlerin Merkel sollen Bund und Länder bei der Anwendung des sogenannten Hospitalisierungsindex "sehr schnell" einen Schwellenwert festlegen, ab dem zusätzliche Schritte eingeleitet werden müssten. Dieser Schwellenwert müsse "klug gewählt werden, damit die notwendigen Maßnahmen nicht zu spät ergriffen werden", sagte Merkel in ihrem wöchentlichen Podcast. Ferner forderte Merkel mehr Tempo bei den Auffrischungsimpfungen.

(APA/Reuters/dpa)