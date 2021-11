Ladeklappe öffnete sich: 15 Kilometer lange Maiskörner-Spur

Sieben Kehrmaschinen mit Feuerwehren brauchten rund drei

Stunden für Reinigung

Eine 15 Kilometer lange Maiskörner-Spur auf Landesstraßen und der Westautobahn im Bezirk Linz-Land hat am Samstagvormittag eine defekte Ladeklappe eines Anhängers zur Folge gehabt. Sieben Kehrmaschinen und Kräfte der Feuerwehren Niederneukirchen und St. Florian brauchten über drei Stunden, bis die Fahrbahn wieder sauber war. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Auf Höhe des Ebelsberger-Berges bemerkte der 38-jährige Lkw-Lenker das Malheur und den Verlust der Ladung. Er war bereits mit seinem Gefährt samt Anhänger auf der Wolfener Straße und der Ipfstraße unterwegs und dann auf die Westautobahn (A1) Richtung Salzburg aufgefahren. Zwei Kehrmaschinen der Straßenmeisterei Ansfelden, drei von privaten Landwirten sowie zwei Straßenreinigungsfahrzeuge von Firmen mussten eingesetzt werden. Eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft wurde erstattet.