Formel 1: Hamilton schlägt in Brasilien mit Aufholjagd zurück

Nur vom zehnten Platz gestartet, spielte Lewis Hamilton seine ganze Klasse aus und überholte im Finish auch Max Verstappen. Mit dem 101. Sieg verkürzte er den Rückstand in der WM-Wertung.

Lewis Hamilton hat im WM-Zweikampf mit Max Verstappen zurück geschlagen. Der Weltmeister triumphierte im Grand Prix von Brasilien und krönte damit eine Aufholjagd. Denn der Brite war nur vom zehnten Startplatz aus ins Rennen gegangen, kämpfte sich aber nach vorne und lieferte sich ein spannendes Duell mit dem Niederländer, der Pole-Setter Valtteri Bottas gleich am Start überholt hatte. Zwei Angriffe Hamiltons gingen nicht auf, doch in der 59. Runde zog er schließlich an Verstappen vorbei. In der WM-Wertung verkürzte Hamilton mit seinem 101. GP-Sieg den Rückstand auf 14 Punkte.

(red)