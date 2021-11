Nächtliche Ausgangssperren für alle, wie sie Gesundheitsminister Mückstein in den Raum gestellt hat, lehnt der Bundeskanzler vorerst ab. Oberstes Ziel sei die Erhöhung der Impfquote.

Ab heute gilt in Österreich ein Lockdown für alle Ungeimpften. Vor dem Hintergrund zahlreicher Expertenmeinungen, wonach dieser nicht reichen werde, um das Infektionsgeschehen in Österreich zu bremsen, hatte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Sonntagabend in der „ZiB 2“ nächtliche Ausgangsbeschränkungen auch für Geimpfte in den Raum gestellt - als Teilaspekt eines vorgelegten Maßnahmenpakets, das am Mittwoch mit den Landeshauptleuten besprochen werden solle.

Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) erteilte diesem Vorstoß am Montag im Ö1-"Morgenjournal" eine Absage: "Wir wollen die Ungeimpften zur Impfung bringen und nicht die Geimpften einsperren.“ Man könne nicht vom geimpften Teil der Bevölkerung, der in den vergangenen Monaten „eigentlich alles richtig gemacht hat“, erwarten, sich solidarisch zu zeigen „mit jenem Teil, der zögert, zaudert oder Fake News aufsitzt“.

„Großer, dramatischer Schritt"

Den Lockdown für Ungeimpfte bezeichnete er als „dramatischen Schritt“, von dem rund zwei Millionen Menschen betroffen seien. Dieser Schritt sei kein leichter gewesen. Man versuche damit, Kontakte zwischen Geimpften und Ungeimpften sowie auch Kontakte zwischen Ungeimpften untereinander „auf ein Minimum zu beschränken“.

Schallenberg hofft, damit Ungeimpfte zum Umdenken zu bewegen. Das Ziel sei in erster Linie, die Impfquote zu erhöhen, denn die Impfung sei langfristig der einzige Weg „aus diesem Teufelskreis“. Natürlich würden die Situation und die Zahlen weiter evaluiert. Dass nachgeschärft wird, wenn sich die Dynamik nicht ändert, schließe er nicht aus. Aber es gäbe „weitere Stellschrauben“, an denen man drehen könne, bevor man einen Lockdown für alle verhängt, so Schallenberg, und kündigte mögliche Maßnahmen an: Die Ausweitung von FFP2-Masken, Home-Office oder die „2G Plus"-Regel bei Veranstaltungen etwa. „Aber dass wir noch einmal in die Nachtgastro gehen, das sehe ich derzeit nicht." Auch die Schulen sollen weiter offen bleiben, betonte der Bundeskanzler.

