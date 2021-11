Onlinehändler Otto erwartet kaum Lieferengpässe

Deutschlands zweitgrößter Onlinehändler erwartet eine gute Versorgung für das kommende Weihnachtsgeschäft.

Der deutsche Onlinehändler Otto rechnet im Weihnachtsgeschäft trotz weltweiter Logistikprobleme kaum mit Lieferengpässen. "Für das Weihnachtsfest wird es eine weitestgehend gute Versorgung geben, weil diese Ware schon lange hier ist", sagte der Vorsitzende des Otto-Bereichsvorstands, Marc Opelt, der Deutschen Presse-Agentur. Er schließe zwar nicht aus, dass zu Weihnachten bei insgesamt 7,8 Millionen aktiven Posten das eine oder andere fehle. Mit größeren Schwierigkeiten rechne er aber - wenn überhaupt - erst im Frühling. "Alles, was an Ware bei uns schon im Lager ist, können wir auch verkaufen. Aber alles, was noch kommt, kann unter Umständen schwierig werden."

Die meisten Lager sind längst gefüllt

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH). Die meisten Onlinehändler hätten ihre Lager längst gefüllt. "Das erklärt, warum die Versorgung für das Weihnachtsgeschäft mit Ausnahme absoluter Trendartikel weiterhin sichergestellt erscheint." Mehr als 90 Prozent der Onlinehändler hätten zwar Engpässe, aber nur gut 20 Prozent befürchteten, in erheblichem Umfang die Nachfrage nicht bedienen zu können. "Allerdings könnten die globalen Prozesse im E-Commerce auch dann noch Waren zugänglich machen, wenn im lokalen Umfeld Artikel nicht mehr verfügbar sind."

Wegen der Unwägbarkeiten wollte Opelt keine Umsatzprognose für das bei Otto jeweils bis März laufende Geschäftsjahr abgeben. "Im Moment sind wir sehr zufrieden mit den Geschäften." Unter anderem habe sich die Kundschaft deutlich verjüngt. So betrug das Wachstum laut Opelt im vergangenen Jahr bei den 25- bis 34-Jährigen rund ein Viertel, bei den 18- bis 24-Jährigen war es rund ein Drittel.

Kostenloser Rückversand weiterhin möglich

Opelt verteidigte das Onlineangebot etwa von Fernsehern, Waschmaschinen und Kühlschränken mit einer teils schlechten Energieeffizienz. Allerdings weise Otto inzwischen nicht nur den Energieverbrauch, sondern teils auch die CO2-Bilanz der Geräte aus. Zudem werde nachhaltig produzierte Mode auffällig gekennzeichnet. "Wir versuchen alle Informationen so transparent zu machen, dass die Kundinnen und Kunden eine fundierte Entscheidung treffen können. Schon jetzt sei zumindest festzustellen, dass "die günstigeren Geräte nicht unbedingt die sind, die in großen Stückzahlen gekauft werden". Opelt appellierte an Kunden, Produkte möglichst so auszusuchen, dass Retouren gar nicht erst anfallen. Am kostenlosen Rückversand halte Otto aber trotz gesetzlich anderer Möglichkeiten fest.

Zur Menge der zurückgeschickten Ware äußerte sich der Onlinehändler nicht und verwies nur darauf, dass es im vergangenen Geschäftsjahr um sechs Prozent weniger gewesen sei. Der Branchenverband BEVH geht davon aus, dass 2018 - also vor der Pandemie - 280 Millionen Pakete und 487 Millionen Artikel an die Händler zurückgeschickt wurden. Das entspreche jedem sechsten ausgelieferten Paket und jedem achten bestellten Artikel.

(APA)