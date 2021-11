Regale: Wand- und andere Erscheinungen

Das Regal ist das Skelett. All das, was man auf ihm abstellt, ist der Körper. So gelingen die schönsten Wanderscheinungen.

Zeig, was du kannst. Und zeig gleichzeitig, wie du es machst. Regale als Mini-Architekturen sind dann meist doch etwas selbsterkärender und nachvollziehbarer als ganze Häuser. Doch selbst diese offenbaren inzwischen gern ihre inneren, auch physikalischen Zusammenhänge. Spätestens seitdem Renzo Piano und Richard Rogers das salonfähig gemacht haben, beim Centre Georges Pompidou in Paris. Das „Mecano“-Regalsytem von Diesel Living etwa exponiert seine konstruktive Logik auch bewusst: Verbindungen und Löcher, viel mehr braucht es nicht, um zum architektonischen Gerüst zu werden für all das, was man sonst nirgendwo untergebracht hat.