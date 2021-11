Lockdown für Ungeimpfte: Was ab heute gilt

Drucken

Hauptbild • In ganz Österreich gelten ab heute weitgehende Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte. Was genau bedeutet das? • (c) Getty Images (Leon Neal)

Ab heute dürfen Österreicher, die weder geimpft noch genesen sind, das Haus nur noch in Ausnahmefällen verlassen. Welche sind das? Und welche Strafen drohen jenen, die sich nicht daran halten?

Er ist wieder zurück. In Österreich ist seit Mitternacht wieder ein Lockdown in Kraft. Allerdings betrifft er diesmal nur jene Menschen, die weder über ein gültiges Impfzertifikat verfügen noch nachweisen können, in den letzten 180 Tagen von einer Corona-Infektion genesen zu sein. Was bedeutet das konkret für sie?

Personen ab 12 Jahren und ohne 2G-Nachweis dürfen ihren privaten Wohnbereich nur noch in Ausnahmefällen verlassen. Diese kennt man bereits aus den früheren Lockdowns. Zu den erlaubten Gründen zählen etwa:

Einkäufe des täglichen Bedarfs und notwendige Besorgungen (zB. Supermärkte, Apotheken, Post oder Trafik)

Der Weg zur Schule oder zur Universität

Arbeit und Ausbildung - „sofern dies erforderlich ist"

Um die gesundheitliche Versorgung sicherzustellen (dazu zählt der Weg zum Arzt, aber auch zur Corona-Impfung oder zum Testen)

Die Betreuung von unterstützungsbedürftigen Personen

Bewegung im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung

Behördenwege

die Deckung religiöser Grundbedürfnisse, wie etwa der Weg zum Friedhof

Um unmittelbare Gefahr für Leib, Leben und Eigentum abzuwenden

Diese Regeln gelten vorläufig bis zum 24. November. Ausgenommen sind Schwangere und Kinder unter zwölf Jahren. Für sie gilt allerdings der „Ninja-Pass“ als G-Nachweis, der in der Schule zum Einsatz kommt. Wer sich seinen Erststich erst vor kurzer Zeit geholt hat und damit noch nicht über ein gültiges Impfzertifikat verfügt, kann sich mit einem PCR-Test freitesten.

Wie wird das kontrolliert?

Nun stellt sich klarerweise die Frage, wie die neuen Beschränkungen kontrolliert werden sollen. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ließ diesbezüglich wissen, dass die Beschränkungen in einem "noch nie dagewesenen Ausmaß" durchgesetzt werden und hat dafür ein engmaschiges Kontrollnetz angekündigt. Für die Kontrolle im öffentlichen Raum verantwortlich zeichnet in erster Linie die Polizei. Sie soll Schwerpunktkontrollen durchführen, außerdem soll es pro Bezirk zwei zusätzliche Streifen geben.

Wer gegen die Ausgangsbeschränkungen verstößt, hat mit einer Geldstrafe zu rechnen. 500 Euro sind es, wer sich nicht kooperativ zeigt und die Kontrolle verweigert, bis zu 1450 Euro.

Strafen bei Nichteinhaltung Ungeimpften, die gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen, droht eine Strafe von 500 Euro. Widersetzen gegen eine 2G-Kontrolle, kostet bis zu 1450 Euro. Auch im Handel oder in der Gastronomie gilt: Kunden ohne Impfzertifikat oder Genesungsnachweis zahlen 500 Euro. Betreibern und Gastwirten droht eine Geldstrafe von bis zu 3600 Euro. Arbeitnehmer, die gegen die 3G-Regel am Arbeitsplatz verstoßen, zahlen bis zu 500 Euro. Arbeitgeber hingegen bis zu 3600 Euro. Wer Zusammenkünfte gewerbsmäßig organisiert und sich dabei nicht an die Corona-Regeln hält, kann mit bis zu 30.000 Euro bestraft werden.

Erweiterte FFP2-Maskenpflicht

Zudem wird die FFP2-Maskenpflicht für alle Österreicher verschärft. Sie gilt überall dort, wo kein G-Nachweis verlangt wird. Das heißt: Im gesamten Handel, in geschlossenen Räumen öffentlicher Orte, wie etwa in Museen oder Bibliotheken, und in den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Mitreden: Hätten Sie Verständnis für einen allgemeinen Lockdown? Diskutieren Sie mit! >>> Hier geht's zum Forum

Zusatzregeln in den Bundesländern

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hatte zuletzt betont, dass es durchaus zu weiteren Verschärfungen kommen könnte und stellte nächtliche Ausgangsbeschränkungen auch für Geimpfte in den Raum. Ohnehin handle es sich beim aktuellen Lockdown nur um „die Unterkante der Maßnahmen“. Die Bundesländer könnten ihrerseits schärfere Regeln verordnen.

Wien, Oberösterreich und Salzburg haben dies bereits getan und die Zügel auch für Geimpfte weiter angezogen. Weitere Bundesländer könnten folgen, auch Kärnten plant bereits strengere Corona-Maßnahme als auf Bundesebene.

(bsch)