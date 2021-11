Deutsche Industrie stellt mehr Personal ein

Die Zahl der Beschäftigten stieg bis Ende des Sommers leicht an, lag im September aber noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau.

Die Industrie in Deutschland hat zum Ende des Sommers ihr Personal leicht hochgefahren. Von August auf September stieg die Zahl der Beschäftigten um 24.000 oder 0,4 Prozent auf knapp 5,5 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Im September lag die Zahl damit allerdings um 0,6 Prozent unter dem Vorjahresmonat und mit 205.000 oder um 3,6 Prozent auch immer noch deutlich unter dem Niveau vor der Coronakrise im September 2019. Anfang des Jahres haben viele Betriebe von der anziehenden Konjunktur und mehr Nachfrage profitiert. Inzwischen spüren jedoch Unternehmen verstärkt die globalen Lieferengpässe. Die Verknappung sorgt für höhere Kosten, während zugleich die Energiepreise steigen und viele Betriebe unter Druck setzen.

Deutlich mehr Personal in der Nahrungsmittelproduktion

Am stärksten sank die Beschäftigtenzahl zum September 2020 in der Metallerzeugung und -bearbeitung mit 3,3 Prozent. Deutlich zurück ging sie auch in der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (-2,3 Prozent) und im Maschinenbau (-2,2 Prozent). Deutlich mehr Personal gab es im Jahresvergleich bei Herstellern von Nahrungs- und Futtermitteln (+5,0 Prozent). Grund dafür ist dem Amt zufolge, dass für Beschäftigte von Schlachthöfen ab Jänner 2021 viele Leiharbeitsverträge in Festverträge umgewandelt wurden und diese Beschäftigten seitdem in der Industrie-Statistik erfasst werden und nicht mehr bei den Dienstleistern.

Die im September geleisteten Arbeitsstunden blieben mit 685 Millionen Stunden zum Vorjahr unverändert. Die Entgelte für die Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe lagen bei rund 22,9 Milliarden Euro und damit 2,1 Prozent über Vorjahr.

(APA)