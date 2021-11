Auch Kärnten dürfte Corona-Maßnahmen verschärfen

Die FFP2-Masken-Pflicht könnte ausgebaut und Veranstaltungen strenger geregelt werden. Die Details dazu werden am Nachmittag bekanntgegeben.

Nach Wien, Oberösterreich und Wien dürfte auch wohl auch in Kärnten strengere Corona-Maßnahmen als auf Bundesebene geben. Für Montagnachmittag wurde zu einer Pressekonferenz in die Landesregierung geladen, wo Details präsentiert werden sollen. Bereits am Wochenende hatte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) anklingen lassen, dass Kärnten strengere Regeln verhängen könnte. So könnte es eine Verschärfung der FFP2-Masken-Pflicht geben, außerdem könnten zusätzliche Reglementierungen bei Veranstaltungen kommen.

Die Zahl der Neuinfektionen war in Kärnten in den vergangenen Tagen stark in die Höhe geschnellt. Von Freitag bis Sonntag wurden jeweils mehr als 900 Neuinfektionen pro Tag verzeichnet. Die Inzidenz stieg auf über 900 und ist damit die dritthöchste in Österreich hinter Salzburg und Oberösterreich. Mit Montagfrüh hatte es einen starken Anstieg bei den Covid-Patienten in den Kärntner Krankenhäusern gegeben, mit 225 waren es doppelt so viele wie noch Ende Oktober. 31 Patienten mussten mit Stand Montagfrüh intensivmedizinisch versorgt werden.

(APA)