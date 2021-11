Impfpass-Fälscher bieten Kundendaten im Darknet an

Gefälscht oder echt? In Russland ist die Dichte an gefälschten Zertifikaten offenbar sehr hoch.

Impfpass-Fälscher in Russland haben ein lukratives zweites Standbein für sich entdeckt: Sie verkaufen die Daten ihrer Kunden im Darknet. Auch für staatliche Stellen durchaus interessant.

Gefälschte Impfpässe sind in so manchen Kreisen heiß begehrt. Dabei sind jene, die sich darüber Zutritt zu Dienstleistungen und Gastronomie verschaffen wollen, bereit, tief in die Tasche zu greifen. Doch die Gier so mancher Fälscher ist damit nicht befriedigt. Sie versuchen sich mit den personenbezogenen Daten, vom Namen hin bis zur Sozialversicherungsnummer und der Anschrift, noch im Darknet damit zu bereichern.

In Russland, sollen sich Medienberichten zufolge mindestens 500.000 Menschen über eine einzige Telegram-Gruppe mit gefälschten Zertifikaten eingedeckt haben. Nun sollen diese Daten im Darknet vergoldet werden. 40 Cents pro Eintrag wollen die Hacker für diese umfassenden Datenbanken, wie der IT-Security-Blog Tarnkappe.info berichtet.

Pro Kunde sollen die Informationen umfassend sein und die Telefon-, Ausweis- und Sozialversicherungsnummer enthalten, sowie die Anschrift und die Ausstelldaten der gefälschten Zertifikate. Für Betrüger wäre dieser Datensatz ein großer Fundus für Identitätsdiebstahl und Kreditkartenbetrug. Wohl aber auch für staatliche Stellen könnte das Angebot der Fälscher von Interesse sein. Immerhin bekämen sie auf einen Schlag die Daten von 500.000 Menschen, die mit gefälschten Zertifikaten in Russland unterwegs sind. Denn wie auch in Österreich fällt der Kauf der gefälschten Zertifikate unter das Strafrecht und es droht bis zu ein Jahr Haft.

Die rechtliche Lage in Österreich: Wer mit einem gefälschten Impf- oder Testzertifikat erwischt wird, gegen den wird wegen Betrugs bzw. schweren Betrugs und Urkundenfälschung ermittelt. Der Strafrahmen liegt hier bei bis zu fünf Jahren Haft.

(bagre)