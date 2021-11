11.889 Corona-Neuinfektionen, 40 Verstorbene in Österreich

Seit gestern wurden 11.889 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet, 40 Personen sind verstorben. Auf den Intensivstationen werden derzeit 441 Patienten behandelt.

Das Niveau der täglichen Corona-Neuinfektionen in Österreich bleibt weiter hoch. Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden 11.889 Personen positiv getestet. Das sind 3711 mehr als vor einer Woche (8178) und ist ein neuer Negativrekord für einen Montag - für gewöhnlich jener Wochentag mit den niedrigsten Zahlen.

Innerhalb von zwei Wochen hat sich die Zahl der Neuinfektionen mehr als verdoppelt - am 1. November waren es noch 4523 neue Fälle gewesen. Im Schnitt kamen in den vergangenen sieben Tagen täglich 11.354 neue Fälle hinzu. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf 889,7 Fälle pro 100.000 Einwohner.

In den Krankenhäusern werden derzeit 2455 Patienten mit einer Covid-19-Infektion behandelt. Das sind 128 mehr als am Vortag. Davon müssen 441 Patienten intensivmedizinisch betreut werden.

231 Tote innerhalb von sieben Tagen

Seit gestern sind in Österreich 40 Personen an oder mit dem Virus verstorben. Seit Beginn der Pandemie waren es insgesamt 11.746 Menschen, die ihr Leben verloren haben. Allein in den vergangenen sieben Tagen waren es 231 Personen. Pro 100.000 Einwohner sind somit bereits 131,5 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben.

842.934 Menschen in Österreich haben in den vergangenen 19 Monaten eine Corona-Infektion überstanden. Seit gestern sind 6881 Infizierte wieder genesen.

