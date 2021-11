Messung ohne Spielraum

Fiebermessen war dazumals als Ritual schon noch etwas ganz anderes. Zuerst wurde das Quecksilber sorgfältig runtergeschüttelt, dann wurde man als Patient im Bett gut eingepackt, auf die Seite ­gelagert, das Thermometer bekam man unter die Achsel gezwickt.

Es piepst. Gleich zwei Mal hinter­einander: „Also auf dem einen Ohr bin ich gesund, auf dem anderen habe ich 38,3 Fieber“, sagt der Jüngste, der überhaupt nicht gut ausschaut. ­

Ich hätte das Fieberthermometer gar nicht gebraucht. Erstens ist gerade Wochenende mit Tischtennis-Meisterschaft, nicht etwa Mittwoch mit allen Hauptfächern und Bio-Test. Wenn das Kind da meint, es gehe ihm nicht gut, gibt es wenig rumzudeuteln. Und zweitens sind diese elektronischen Fieberthermometer überhaupt ein Witz. Piepsen können sie fantastisch, verlässlich die Temperatur anzeigen schon weniger gut. Mir ist bewusst (und ich bearbeite das), dass ich hier zuletzt vermehrt dazu neige, unbestimmt verklärend über das Früher zu schwadronieren.

Aber: Fiebermessen war dazumals als Ritual schon noch etwas ganz anderes. Zuerst wurde das Quecksilber sorgfältig runtergeschüttelt, dann wurde man als Patient im Bett gut eingepackt, auf die Seite ­gelagert, das Thermometer bekam man unter die Achsel gezwickt (ja, das hat auch gezwickt), und dann wurde gewartet. Ziemlich lang sogar. In der Regel ist die Mutter (Kranksein war – wie fast alles – Muttersache) inzwischen aus dem Zimmer gegangen, um dann mit Tee zurückzukommen. Das analoge Ergebnis der Messung ließ keinen Spielraum offen. Der Jüngste jedenfalls hat noch auf beiden Ohren ordentliches Fieber bekommen, auch auf der Stirn.

Denn so ein Thermometer, das man in einigem Abstand vor das Gesicht hält, haben wir natürlich auch noch im Programm. Das mag bei Coronatests an Eingängen von öffentlichen Gebäuden adäquat sein, beim Messen von fiebrigen Angehörigen wirkt diese Distanz seltsam unpersönlich. Der Bub verbrachte den Sonntag im Bett statt beim Match. Gepiepst hat es auch noch ein paar Mal.

