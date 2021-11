Covid-Positiver schlich sich in Ausgeh-Lokal in Wiener Neustadt

Aufregung in Wiener Neustadt. Ein 15-Jähriger verschaffte sich Zutritt zu einem Nachtlokal, trotz aktiver Coronavirus-Infektion. Er und seine Freunde wurden angezeigt.

Coronatest positiv. Quarantäne. Das war für einen 15-Jährigen aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung offenbar kein ausreichendes Hindernis, nicht doch eine Bar in Wiener Neustadt zu besuchen - die er schon aus Altersgründen eigentlich nicht betreten hätte dürfen. Der Jugendliche verschaffte sich dennoch mithilfe seiner Freunde Samstagabend Zutritt zum Szenelokal „Orange Bar“ in der Wiener Neustädter Partymeile Herrengasse, wie die Landespolizei Niederösterreich der „Presse“ am Montag bestätigte. Die Behörden rufen alle Gäste, die im Zeitraum zwischen 21 Uhr am Samstag und 2 Uhr am Sonntag in dem Lokal feierten, dazu auf, einen Coronatest zu machen und sich vorerst mit sozialen Kontakten zurückzuhalten.

Auf sozialen Medien gab es umgehend Vorwürfe gegen die Betreiber des „Orange“, wie das Lokal in der Region kurz genannt wird. Die Partygäste seien womöglich nicht ausreichend kontrolliert worden. Das wollten die Lokal-Betreiber allerdings nicht auf sich sitzen lassen. In einem Statement, das auf Facebook verbreitet wurde, hielt man fest, dass die covidpositive Person über einen Notausgang ins Lokal gelangt sei - und zwar mithilfe von Freunden, die diese Türe von innen für sie geöffnet hätten.

Polizei bestätigt Ablauf

Ein Polizei-Sprecher bestätigte am Montag die Angaben gegenüber der „Presse“. Das Sicherheitspersonal der Bar sei auf den Eindringling aufmerksam gemacht, die Polizei in der Folge alarmiert worden. Gegen den 15-Jährigen wurde ebenso Anzeige eingebracht. Auch gegen seine Freunde, die ihm die nur von innen zu bedienende Türe öffnete, wird wegen Beitragstäterschaft ermittelt.

In Wiener Neustadt sorgte erst vor zwei Wochen ein ähnlicher Fall bei einer großen Halloween-Party in der Arena Nova für Schlagzeilen. Eine zuvor per PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestete Frau hatte sich offenbar mit einem gefälschten Zertifikat Zutritt verschafft. Zuvor war sie aus einer Umlandgemeinde per Zug zu der Party angereist.

(klepa)