Hofer startet Online-Lieferservice in Wien

Die „Personal Shopper“ des Kooperationspartners Roksh kaufen die gewünschten Produkte ein und liefern diese anschließend zum vereinbarten Zeitpunkt. Der Mindestbestellwert beträgt 39 Euro.

Nach Billa und Interspar steigt in Österreich mit Hofer auch der erste Diskonter ins Liefergeschäft ein. Ab sofort können sich Kundinnen und Kunden in Wien ihre Einkäufe direkt nach Hause zustellen lassen. Kooperationspartner ist die Firma Roksh. Die gewünschten Produkte werden in Form einer digitalen Einkaufsliste von „Personal-Shoppern“ von Roksh in einer Hofer-Filiale eingekauft und anschließend geliefert. Das Angebot diene als Ergänzung zum herkömmlichen, stationären Einkauf. Der Mindestbestellwert beträgt 39 Euro.

Für den neu entwickelten Lieferservice biete Roksh diverse Liefermöglichkeiten von einer Expresslieferung binnen einer oder drei Stunden über eine Zustellung am gleichen Tag innerhalb eines definierten Zeitfensters bis hin zu einer Lieferung am Folgetag reichen, so der Diskonter in einer Aussendung. Die Zustellgebühr liegt hierbei zwischen 2,90 und 6,90 Euro.

Im Anschluss an den Einkauf kontaktiert der Personal Shopper den Kunden telefonisch, um den Auftrag abschließend zu besprechen. Hierbei bestehe auch noch die Gelegenheit, kurzfristig weitere Produkte hinzuzufügen.

Lieferung nur während Öffnungszeiten

„Mit unserem neuen Lieferservice gelingt uns die sinnvolle Verknüpfung eines digitalen Angebots mit unseren stationären Filialen“, so Hofer CEO Horst Leitner. Sämtliche Artikel seien zu den selben Preisen wie im Geschäft verfügbar. Rund um die Uhr kann bestellt werden - täglich 24 Stunden, sieben Tage die Woche sowie bis zu 14 Tage vorab. Geliefert werden die Produkte je nach Verfügbarkeit der Lieferfenster Montag bis Samstag im Rahmen der Öffnungszeiten der Hofer Filialen.

