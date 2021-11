Wirtschaftspreis: Die Besten der Besten aus Salzburg

Austria's Leading Companies gelten in Salzburg als Top-Wirtschafts-Festspiele. Seit 23 Jahren wird dieser renommierte Business Award von der „Presse“, PwC Österreich und dem KSV1870 vergeben.

In Salzburg wurden die Leading Companies ausgezeichnet. Die Sieger wurden in zwei Kategorien gekürt: Jene der „national tätigen Unternehmen“ – mit der Geschäftstätigkeit vorwiegend in Österreich. Hier werden zwei Awards vergeben: Jener für kleine Unternehmen mit einem Jahresumsatz unter zehn Millionen Euro, jedoch braucht es auch einen Mindestumsatz von einer Million Euro, um in die Wertung zu kommen. Der zweite Award geht an große Betriebe ab einem Jahresumsatz von zehn Millionen Euro.