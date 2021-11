Elegien fürs Diesseits wie fürs Jenseits

Der 83-jährige Jazzsaxofonist Charles Lloyd fesselte mit weltabgewandten Melodien im Porgy & Bess.

Ein schmucker Teppich war im Porgy & Bess für Charles Lloyd ausgelegt. Auf einem kleinen Beistelltisch lagen nicht nur seine Mundstücke, sondern auch ein handgeschriebener Zettel mit der Setlist. „Miss Joyce or Dream Weaver“ stand darauf. Oder „Nu Blues or Zoltan“. Ein gewisses Maß an Spontanität gönnt sich dieser Veteran der jazzmusikalischen Himmelfahrt also immer noch. Was hat er nicht schon für künstlerische Höhen erklommen? Er spielte mit Popstars wie Brian Wilson, lange war Keith Jarrett in seiner Band. Seine künstlerische Vollendung fand Lloyd in seinen späten Jahren beim deutschen Label ECM. Ein Filmporträt trug den Titel „Arrows Into Infinity“. Das fasst ziemlich gut, was der 83-jährige bei seinem vielleicht letzten Auftritt im Porgy tat: Pfeile schießen in die Unendlichkeit.