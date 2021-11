Der Siegeszug der Newcomer

Das Tennisjahr 2021 gleicht einer Achterbahnfahrt. Das Saisonfinale in Guadalajara ist ein Vorgeschmack, denn die Superstars um Naomi Ōsaka geben weiter Rätsel auf.

Guadalajara. In Mexiko steigt die letzte große Saisonparty der Tennisdamen, doch alles dreht sich um die großen Abwesenden. Da wäre die Chinesin Peng Shuai, ehemalige Doppel-Nummer-eins, die Vorwürfe der sexuellen Gewalt gegen einen hochrangigen chinesischen Politiker erhoben hatte und nun verschwunden ist. Steve Simon, Chef der Damentour WTA, forderte nun eine Untersuchung und drohte, sollten ihm die Ergebnisse nicht passen, die Geschäfte aus China abzuziehen (immerhin ein Dutzend Turniere).

Eine andere große Abwesende ist Naomi Ōsaka. Eine prägende Figur dieser Saison, erst sportlich mit ihrem vierten Grand-Slam-Triumph, dann abseits des Platzes mit Presseboykott und Depressionserklärung. Statt wie erwartet heuer endgültig die Regentschaft über das Damentennis zu übernehmen, ist Ōsaka von der Bildfläche verschwunden und widmet sich ihrer mentalen Gesundheit.

Serena Williams war vielversprechend gestartet und schien einen neuen Anlauf auf die Bestmarke von 24 Grand-Slam-Titeln zu nehmen. Doch seit Juni fehlt sie verletzungsbedingt.

Ashleigh Barty, die amtierende Nummer eins, verzichtet seit September auf Wettkampftennis, nachdem sie ein halbes Jahr coronabedingt fern ihrer Heimat Australien verbracht hatte.

Simona Halep, zu Saisonbeginn Weltranglistenzweite, kämpft mit Verletzungen, musste in Linz w. o. geben und fiel aus den Top 20.

Sofia Kenin war als Nummer vier gestartet, rutschte aber nach einer Blinddarm-OP, Covid-Infektion und der Trennung von ihrem Trainervater aus den Top Ten.

Senkrechtstarterinnen

2021 war eine Achterbahnsaison, in der nicht nur mit Emma Raducanu eine Teenager-Qualifikantin die US Open gewonnen hat, sondern die auch sonst die Tenniswelt auf den Kopf gestellt hat.

Die besten acht Spielerinnen dieses denkwürdigen Jahres sind nun bei den WTA Finals versammelt und sie könnten zusammengewürfelter nicht sein. Gleich sechs Spielerinnen geben ihr Debüt beim Finalevent, mit Barbora Krejčíková ist nur eine Siegerin eines Grand-Slam-Turnieres 2021 mit von der Partie. Und auch die Tschechin passt ins Bild, sie galt bis vor Kurzem als Doppelspezialistin, ihr French-Open-Sieg kam praktisch aus dem Nichts.

Am Dienstag stehen in Guadalajara die Halbfinalpartien auf dem Programm (ab 21 Uhr MESZ, live, Dazn) und selbst hier setzt sich der Siegeszug der weithin Unbekannten fort. Die ersten Halbfinaltickets fixierten Paula Badosa und Anett Kontaveit. Die Spanierin Badosa war als 70. im Ranking in das Jahr 2021 gestartet, gewann vor vier Wochen Indian Wells und schaffte so noch die Finalsqualifikation. Die Estin Kontaveit lag Ende September noch auf Platz 30 und stürmte mit drei Turniersiegen seither in die Top acht. Nun sind sie die Titelfavoritinnen.

Superstar Naomi Ōsaka deutete indes ein Comeback im Jänner 2022 an. Als sie dieser Tage auf den Trainingsplatz zurückkehrte, teilte sie ein Bild eines Australian-Open-Turnierballs. [RZ0N0]