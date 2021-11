Modehändler Fussl peilt 200 Millionen Euro Umsatz an

Oberösterreichisches Familienunternehmen plant 100 neue Filialen, hauptsächlich in Deutschland.

Die Fussl Modestraße mit Sitz in Ort im Innkreis, die ihr 150-jähriges Jubiläum feiert, peilt für 2022 einen Umsatz von 200 Millionen Euro an. Heuer liegt man derzeit besser als 2019, um die 180 bis 190 Millionen Euro sollen es bis Jahresende werden, sagte Geschäftsführer Ernst Mayr aus der Eigentümerfamilie. Der Teillockdown für Ungeimpfte "trifft uns schon stark". Mayr schätzte, dass ungefähr 50 Prozent seiner Kundinnen und Kunden nicht geimpft seien.

Die Umsatzziele hängen freilich davon ab, wie lange dieser Lockdown dauere. "Mit 3G am Arbeitsplatz haben wir keine großen Probleme." Die Regelung und die damit einhergehende Überprüfung sei "nicht angenehm aber sinnvoll und gescheit. Wenn wir viele Coronafälle bei den Mitarbeiterinnen oder Kunden hätten, wäre das auch nicht lustig", unterstrich der Innviertler. Freilich gebe es Diskussionen mit manchen Angestellten, zumal ohnehin Mitarbeiter gesucht werden. "Ich kann schwer nachvollziehen, warum jemand nicht geimpft ist. Ich bin selber dreimal geimpft, um mich und andere zu schützen."

Für die Zukunft peilt Fussl 100 neue Filialen an - hauptsächlich in Deutschland, wo von 2016 bis 2022 in Bayern und Baden-Württemberg 50 Geschäfte entstanden. In Österreich hält man derzeit bei 150 Fussl-Läden, ebenso viele sollen es auch im Nachbarland - südlich von Frankfurt - werden. In welchem Zeitraum, ist offen. Ursprünglich spekulierte Mayr auf eine Pleite im deutschen Modehandel, um gleich 40, 50 Geschäftslokale auf einen Schlag zu übernehmen. Doch das sei "wegen der Corona-Förderungen nicht wahrscheinlich". Also werde es wohl länger dauern. Man habe 2019 in Deutschland positiv gewirtschaftet, 2020 negativ und heuer wegen der staatlichen Hilfen wieder positiv.

Kein Fan von Online-Shops

Länger dauern wird es auch mit dem Online-Shop, wiewohl er daran denke. "Ich bin kein Fan von großen Online-Shops. Allein wenn ich nur an die Kartonagen und Verpackungen denke, die da verbraucht werden, das passt nicht mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz zusammen", begründete Mayr. Fussl setze mit energieeffizienter LED-Beleuchtung und E-Autos auf Nachhaltigkeit und im Handel auf persönliche Beratung. Andere hätten die Umsätze, die sie online machten, dafür im stationären Geschäft verloren.

Im Rechtsstreit mit der SevenOne Media GmbH, der Vermarktungsgesellschaft der ProSiebenSat.1-Gruppe, darüber, ob der Fussl-Werbespot auf ProSieben nur in Bayern laufen darf, geht es nach einer EuGH-Entscheidung im Februar am 23. Dezember vor dem Stuttgarter Landgericht weiter. "Ich rechne mir gute Chancen aus", sagte Mayr. Ein Urteil erwartet er aber nicht vor Mitte kommenden Jahres. Das Verbot, in ein bundesweit ausgestrahltes Programm Werbung aufzunehmen, die nur regional gezeigt wird, gehe möglicherweise zu weit, hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Februar entschieden (Az. C-555/19). Ein solches Verbot schränke zwar den freien Dienstleistungsverkehr ein, könne aber dennoch gerechtfertigt sein.

(APA)