In der Steiermark schmeckt jeder Hügel anders

Drucken

Hauptbild • Die steilen Weinberge der Südsteiermark machen das Weinmachen sehr arbeitsintensiv. • (c) Anna Stoecher/ÖWM

Die steirischen Winzer versuchen, die Charakteristika der meist steilen Lagen in ihren Weinen herauszuarbeiten. Das ergibt eine einzigartige Vielfalt.

Der Herbst ist in der Steiermark Hochsaison für Verkostungen des jungen Weinjahrgangs. Im November kann man schon die ersten Junker-Weine, wie die Vorboten des Jahrgangs in der Steiermark heißen, probieren. Aber der Herbst wird immer mehr auch zu jener Zeit, in der die Winzer zuerst ihre Riedenweine aus dem Vorjahresjahrgang in den Verkauf bringen, Weine, die länger und langsamer im Keller reifen konnten. Und immer mehr Winzer gehen mit ihren besten Weinen sogar erst nach zweijähriger Kellerreife auf den Markt.